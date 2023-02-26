В ДНР заявили об угрозе эпидемии в Артемовске

Советник главы ДНР заявил об угрозе эпидемии в Артемовске из-за взрыва дамбы

Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усилить продовольственный кризис, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, в связи с подрывом дамбы вода начала поступать в подвалы, что может вызвать эпидемию среди мирного населения, передает РИА «Новости». Кроме того, поступающая вода усложнит доставку продуктов в город.

Ранее Кимаковский заявил, что ВСУ хотят уничтожить Артемовск, чтобы не было возможности его восстановить.

Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.