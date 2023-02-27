Экс-советник Пентагона: На Украине погибло около 2,5 тыс. военных из Польши

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели 2,5 тыс. польских наемников из ВСУ

Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской спецоперации на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Как заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show, на Украине воюют 20 тыс. военных из Польши, две с половиной тысячи из которых уже погибли, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте на Украине на стороне Киева.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что представители ВСУ отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.