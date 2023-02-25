Участники многотысячного митинга в Берлине выступили против отправки оружия Киеву

Несколько тысяч человек пришли на демонстрацию в поддержку усилий по достижению мира на Украине в центр Берлина.

Активисты выступили против отправки оружия Украине и эскалации конфликта, а также потребовали поддержать проведение мирных переговоров, передает ТАСС.

Протестующие держали в руках плакаты и транспаранты с надписями о том, что немецкое оружие снова убивает русских и украинцев.

Организаторами манифестации выступили депутат германского Бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер.

В акции протеста принимают участие 25 тыс. человек. На акции дежурит полиция.

Ранее митинг против отправки оружия Киеву прошел в Вашингтоне.