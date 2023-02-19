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В Вашингтоне началась акция против поддержки Украины
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Акция против поддержки Украины началась в центре Вашингтона, в руках митингующие держат флаги России, передают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», «Марш ярости против военной машины» организован Либертарианской партией. Возле мемориала Линкольна в Вашингтоне собрались около сотни человек, в руках они держат плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России.
По словам организаторов, митингующие призывают прекратить финансовую поддержку Украины, начать мирные переговоры, а также распустить НАТО.
Ранее акции протеста против участия Франции в конфликте на Украине и поддержки Парижем политики НАТО состоялись на территории республики.
Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области
Бойцам вооруженных сил Украины запрещено принимать продукты и воду от местных жителей в Черниговской области
После массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, сообщил источник.
Источник в ВСУ рассказал, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Это произошло после того, как военные съели полученные от волонтеров полуфабрикаты. Теперь «всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска в Харьковской области, жители скучают по России. Солдатам ВСУ запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского
Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».
Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.
Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».
По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.
Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии
Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram.
Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».
Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
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Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.
Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию».
Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.
Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».
Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.
Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.
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Блинкен счел возможным начало поставок оружия из Китая в Россию
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возможными планами Китая оказать России военную помощь
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США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, а также военным сотрудничеством России и Ирана, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И об обеспокоенности Вашингтона в связи с поддержкой России со стороны Китая. Блинкен сказал, что прежде наблюдались «поддержка на уровне риторики и политики и даже некоторая нелетальная помощь», передает ТАСС со ссылкой на NBC и CBS.
Однако США встревожены тем, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», это приведет к «серьезным последствиям» в отношениях Пекина с Вашингтоном, сказал Блинкен. Он пояснил, что под «летальной помощью» подразумевает поставки «целого ряда изделий – от боеприпасов до самого оружия».
Кроме того, Блинкен заявил, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, отношения России и Ирана «становятся все более пагубными, и это фактически улица с двусторонним движением». Так, Россия, по словам госсекретаря, «поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители».
Напомним, встреча Блинкена с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности стала первой после инцидента с китайским аэростатом. Глава Госдепа сообщил, что Ван И не извинился за появление китайского аэростата в воздушном пространстве США.
Эксперт указал на неудачу первой встречи представителей США и Китая после инцидента с аэростатом
Политолог Ткаченко: Первая встреча Блинкена и Ван И после инцидента с аэростатом прошла неудачно
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Очевидно, что Вашингтон заинтересован в сохранении диалога с Пекином. Но Штатам это надо для последующего давления на Китай, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя итоги встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
«По итогам встречи Энтони Блинкена и Ван И стоит в первую очередь обратить внимание на тон заявления Госдепа. Традиционно, когда переговоры проходят совсем не по плану, в итоговом сообщении излагается лишь позиция одной стороны», – рассказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Нынешние переговоры – не исключение. Итоговое резюме сделано в худших традициях холодной войны. И это дает нам основания полагать, что разговор прошел неконструктивно для обеих стран», – полагает собеседник.
По словам эксперта, оценить возможную степень эскалации отношений Вашингтона и Пекина не представляется возможным. «Мы пока не знаем, до какой степени Джо Байден намерен отстаивать интересы американских компаний, которые из-за его же политики оказались в Китае под давлением», – пояснил он.
«И самое главное, сам Пекин не дает понять, насколько он намерен вернуть себе Тайвань к 2027 году, о чем уже говорят эксперты. Вместе с тем важен сам факт состоявшейся встречи. Судя по всему, Штаты настроены на некий диалог. Другое дело, что он нужен им для дальнейшего давления на Китай», – говорит политолог.
Ткаченко также согласился с тем, что нынешнее противостояние Китая и США в некотором роде имеет предпосылки, аналогичные тем, которые были перед началом спецоперации России на Украине.
«США не соблюдают «политику одного Китая», в которой четко сказано, что Вашингтон не должен направлять на Тайвань официальных лиц. Но уже неоднократные визиты делегаций говорят о том, что Белый дом нарушает статус-кво. Китай, конечно, пока не выдвигал никаких ультиматумов в адрес Вашингтона. Но ситуация обостряется», – пояснил он.
«Стоит отметить, что нынешнее положение дел в американо-китайских отношениях полезно и для России. Нам не свойственно «дружить с кем-то против общего врага». Но США вынуждены сейчас пересматривать приоритеты, переключая внимание с Украины и Европы на азиатский регион», – заключил Ткаченко.
Ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Это первый диалог двух стран после инцидента с китайским аэростатом.
В Госдепе сказали, что встреча прошла «вдали от СМИ». Блинкен заявил о нежелании США начинать «новую холодную войну» с Китаем, но предупредил Пекин о последствиях в случае поддержки спецоперации России на Украине.
США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он также отметил, что «предоставление летальной помощи России приведет к серьезным последствиям» в отношениях двух стран.
Вместе с тем Ван И не стал извиняться перед Блинкеном за историю с аэростатом. Вместо этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая потребовал от госсекретаря США устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в ситуации с аэростатом.
Как сообщили в МИД Китая, на переговорах в Мюнхене Ван И озвучил «твердую и справедливую позицию» Пекина. Он потребовал от США «изменить курс».
Напомним, китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провел над Северной Америкой девять суток. Китай выразил протест, заявив, что речь идет о гражданском объекте, который выполнял метеорологические исследования и залетел в воздушное пространство США случайно.
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Боррель назвал ЕС армией Украины
Боррель: Евросоюз – это армия Украины
Евросоюз – это армия Украины, поскольку этот конфликт является угрозой европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Боррель заявил, что Евросоюз – это армия Украины, поскольку эта война – это вызов европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Минобороны предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с радиоактивными веществами
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Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Именно их, по данным Минобороны, будут использовать для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.
В Минобороны подчеркнули, что провокация задумана для обвинения ВС России в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
Ранее стало известно о подготовке Украиной провокации в Снигиревке.
Орбан счел необходимыми переговоры России с США, а не с Украиной
Орбан заявил о необходимости переговоров между Россией и США для завершения конфликта на Украине
Переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что «переговоры будут идти не между русскими и украинцами». По его словам, на Украине наступит мир после переговоров «американцев и русских». Он полагает, что такие переговоры неизбежны, но чем позднее они стартуют, тем «большую цену должны будут заплатить все», передает РИА «Новости».
Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».
Белый дом не исключил обращения Байдена к Путину
Кирби не исключил обращения Байдена к Путину в ходе визита в Польшу
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Речь главы американского государства Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала специальной военной операции России на Украине, может включать обращение к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Выступление должно состояться в ходе визита Байдена в Польшу, где у него запланированы встречи с лидерами восточноевропейских стран НАТО. Кирби заявил: «Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Польшу в свете годовщины российской СВО на Украине. СМИ предположили, что он попытается оказать давление на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России. Высказывалось предположение, что в Польше Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Белый дом заявил, что пока таких планов нет.
Боррель: Украина стала членом европейской семьи
Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, но не вступит в ЕС за одну ночь
Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель в Мюнхене на конференции по безопасности, Украина стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Напомним, Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.
Песков: Заявления Нуланд об «ударах по Крыму» подчеркивают роль США как главного провокатора
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Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме, как законной военной цели для Киева, подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что «госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике», передает РИА «Новости».
«Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», – добавил он в интервью, отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, назвав их «законными целями». При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии».
НАТО отклонило просьбу Украины о кассетных и фосфорных боеприпасах
Столтенберг отклонил просьбу украинского министра Кубракова о поставке кассетных и фосфорных боеприпасов
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил просьбу Киева о поставке кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. Глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер («Зеленые») осудил желание Украины получить фосфорные и кассетные бомбы.
На полях Мюнхенской конференции министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил передать его стране запрещенные во многих странах кассетные снаряды и фосфорные боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL.
Кубраков заявил, что не видит причин не использовать их в ходе конфликта на «государственной территории» Украины, передает ТАСС.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба при этом заявил, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам.
Столтенберг сказал, что альянс «не рекомендовал и не поставлял эти виды оружия». Он подчеркнул, что страны НАТО передают «артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы».
Хофрайтер заявил: «Украина требует всего. И это требование я считаю ошибочным». Он счел желание Киева получить такие боеприпасы «неумным» и невыполнимым. Хофрайтер связывает заявление Украины с задержкой в поставке танков. Он подчеркнул, что если Киев «что-то требует, это не означает, что это надо выполнять».
Напомним, издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС заявляло, что Анкара с ноября поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца. Турция назвала подобные обвинения ложью.
Politico: Байден потребовал от Зеленского успехов ВСУ на поле боя
Перед поездкой президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизировать действий на поле боя, пишет Politico.
По данным издания, аналитики опасаются, что Россия нанесет ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия НАТО подвергаются большим сомнениям.
Напомним, пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
В Совфеде оценили слова Борреля о членстве Украины в европейской семье
Сенатор Долгов назвал заявление Борреля о членстве Украины в европейской семье чистой демагогией
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Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина вступала в ЕС, Боррель просто отрабатывает повестку США. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Константин Долгов. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи из-за того что ее бомбят, осталось только институционализировать это решение.
«Если Украина выживет как самостоятельное государство, в чем я сомневаюсь, то ее путь в ЕС будет очень долгим и непростым. Помимо поляков и прибалтов мало кто вообще поддерживает эту идею. Да и сама страна не соответствует практически ни одному критерию», – считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Боррель меньше всего обеспечивает интересы европейских стран. Он, равно как и Урсула фон дер Ляйен, фактически посажены на места американцами. Именно поэтому их основная задача – отрабатывать повестку Вашингтона», – продолжил собеседник.
«Очередное заявление главы внешнеполитической службы ЕС – чистая демагогия. В нынешнем состоянии разрухи Украина почти никому не нужна. Причин много – и политические, и экономические, и военные. Саммит ЕС в Киеве показал, что заявка Украины на вступление в союз просто похоронена», – заключил Долгов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Мюнхене заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят. По его словам, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям.
Боррель также сообщил, что Украине не хватает боеприпасов, поэтому ЕС разрабатывает новую программу финансирования, которая даст возможность нарастить их производство. Также он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине танков и другого оружия. Боррель призвал Евросоюз увеличить производственные мощности собственной военной промышленности, чтобы помочь Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, насколько сложно странам-донорам обеспечивать Киев необходимыми запасами боеприпасов, а также как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.
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