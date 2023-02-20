Выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом

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20 февраля, понедельник | Последнее обновление — 08:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Крымском мосту остановлено движение автотранспорта из-за крупного ДТП с жертвами
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В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны.
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По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах.
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Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии.
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом
Kresy: Активисты в Варшаве сорвали встречу с украинской писательницей Забужко
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Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Kresy, активисты прервали «скандальную» встречу в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, выразив несогласие с «пропагандой исторической лжи» с ее стороны, передает РИА «Новости».
Во время выступления Забужко активисты выкрикивали лозунг «Бандеровцы – домой» и развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример – Бандера».
Ранее обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой.
Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского
Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».
Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.
Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».
По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.
Politico: Байден потребовал от Зеленского успехов ВСУ на поле боя
Перед поездкой президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизировать действий на поле боя, пишет Politico.
По данным издания, аналитики опасаются, что Россия нанесет ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия НАТО подвергаются большим сомнениям.
Напомним, пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
ВКС России нанесли авиаудары по украинским боевикам в Авдеевке
ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.
Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС России нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».
Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.
Боррель назвал ЕС армией Украины
Боррель: Евросоюз – это армия Украины
Евросоюз – это армия Украины, поскольку этот конфликт является угрозой европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Боррель заявил, что Евросоюз – это армия Украины, поскольку эта война – это вызов европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Минобороны предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с радиоактивными веществами
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Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Именно их, по данным Минобороны, будут использовать для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.
В Минобороны подчеркнули, что провокация задумана для обвинения ВС России в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
Ранее стало известно о подготовке Украиной провокации в Снигиревке.
В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла девушка
В результате обстрела со стороны Украины села Нoвая Тавoлжанка Шeбекинского oкруга Бeлгородской oбласти погибла девушка, сообщил глава региона Вячeслав Гладкoв.
В своем Telegram-канале он рассказал, что в мoмент пpилета снaрядов девушка нaходилась на улицe. Гладков вырaзил собoлезнования рoдным и близким пoгибшей.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела поселка Теткино Курской области украинскими военными два человека госпитализированы.
Боррель: Украина стала членом европейской семьи
Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, но не вступит в ЕС за одну ночь
Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель в Мюнхене на конференции по безопасности, Украина стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Напомним, Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.
В Вашингтоне началась акция против поддержки Украины
Акция против поддержки Украины началась в центре Вашингтона, в руках митингующие держат флаги России, передают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», «Марш ярости против военной машины» организован Либертарианской партией. Возле мемориала Линкольна в Вашингтоне собрались около сотни человек, в руках они держат плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России.
По словам организаторов, митингующие призывают прекратить финансовую поддержку Украины, начать мирные переговоры, а также распустить НАТО.
Ранее акции протеста против участия Франции в конфликте на Украине и поддержки Парижем политики НАТО состоялись на территории республики.
Песков: Заявления Нуланд об «ударах по Крыму» подчеркивают роль США как главного провокатора
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Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме, как законной военной цели для Киева, подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что «госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике», передает РИА «Новости».
«Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», – добавил он в интервью, отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, назвав их «законными целями». При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии».
Зеленский заявил о непростой ситуации на угледарском направлении
Президент Украины Зеленский назвал непростой ситуацию на фронте в районе города Угледар
Президент Украины Владимир Зеленский назвал непростой ситуацию на фронте в районе города Угледар.
Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего в новом расширенном формате, в ходе которого генерал ВСУ Юрий Содоль докладывал, что на угледарском направлении ситуация очень непростая, передает ТАСС.
Зеленский добавил, что на заседании ставки главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о ситуации в целом на фронте, сделав особый акцент на мобилизации. По словам Зеленского, речь шла о подготовке действий украинской стороны на ближайшую перспективу. Зеленский также сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о формировании новых бригад так называемой гвардии наступления.
Напомним, в минувшую субботу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на угледарском направлении.
Бастрыкин заявил о подтверждении причастности Украины к теракту на Крымском мосту
В ходе следствия была подтверждена версия о том, что украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В интервью ТАСС он рассказал, что уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления. Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей.
Бастрыкин добавил, что в рамках уголовного дела продолжается проведение экспертиз.
Напомним, инцидент произошел 8 октября на Крымском мосту, где был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
Зеленский ввел в действие санкции против 333 граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых есть финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры «Альфа-банка».
Среди тех, против кого были введены санкции, топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев, сообщает РИА «Новости».
Санкции вводятся сроком на 10 лет. Рестрикции предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении на 50 лет санкций в отношении 200 российских граждан.
Госдеп анонсировал начало обучения украинских летчиков в Британии
Госдеп: Ряд стран НАТО может начать обучать украинских пилотов управлению истребителями
Ряд западных стран может присоединиться к инициативе Великобритании по подготовке украинских пилотов для управления боевыми самолетами НАТО, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Как заявила Шерман в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, президент США Джо Байден заявил, что в настоящий момент F-16 не будут отправлены на Украину, но Британия собирается готовить украинцев, а другие страны могут рассматривать этот вариант, передает ТАСС.
Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Британия будет готовить украинских пилотов военных истребителей.
Боррель объявил о планах ЕС нарастить производство боеприпасов для Украины
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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской международной конференции объявил, что Украине не хватает боеприпасов, в связи с этим ЕС разрабатывает новую программу финансирования, которая даст возможность нарастить собственное производство и передать необходимое Киеву.
Боррель назвал Евросоюз армией Украины, поскольку «этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности», сообщает Deutsche Welle* (издание признано СМИ-иноагентом).
Также он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине танков и другого оружия. Боррель призвал Евросоюз увеличить производственные мощности собственной военной промышленности, чтобы помочь Украине.
Ранее Боррель заявил, что экстренная встреча глав МИД и министров обороны стран ЕС пройдет 6–7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.
Глава СК обвинил ВСУ в отрубании голов и кистей погибшим наемникам
Глава СК РФ Бастрыкин: Украинские военные отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел
Представители Вооруженных сил Украины отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС, что представители Вооруженных сил Украины отсекают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел. Глава СК уточнил, что несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Затем, добавил он, по записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат польским наемникам.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте на Украине на стороне Киева.
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