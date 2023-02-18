Пушилин рассказал о ситуации в Угледаре

Пушилин заявил о контроле ВС России над дачами в северной части Угледара

Дачи в северной части Угледара контролируются российскими силами, речи о городских боях пока не идет, противник продолжает перебрасывать резервы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил о сложной ситуации под Угледаром: противник продолжает в больших количествах перебрасывать резервы, не считаясь с потерями, дачи в северной части города контролируются ВС России, но городских боев пока нет, передает ТАСС.

По словам врио главы ДНР, в окрестностях Угледара много укрепрайонов ВСУ, но российские войска идут вперед.

Также Пушилин рассказал, что ВС России усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, сюда противник тоже перебрасывает подкрепления, кроме того, в городе очень серьезные укрепления, которые строились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что бои за Угледар показали стратегию российского военного руководства.