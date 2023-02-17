ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области

ФСБ: В Калужской области предотвращен теракт сторонников ИГ на химпредприятии

ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, при попытке задержания ликвидированы двое уроженцев Центральной Азии, являвшихся сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство*» (ИГ*), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно сообщению ЦОС, в Калужской области двое сторонников запрещенного в России ИГ* из Центрально-Азиатского региона планировали с помощью самодельного взрывного устройства и зажигательных смесей подорвать цистерны с ГСМ на химическом предприятии, после чего сбежать в Сирию, передает ТАСС.

При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были уничтожены. По адресу их конспиративного проживания обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению СВУ большой мощности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту).

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщили, что американские военные осуществляют вербовку боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. В январе 2023 года было отобрано 60 террористов, которые проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии, где их обучают навыкам работы с СВУ и приемам ведения диверсионной деятельности.