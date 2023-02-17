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Политолог объяснил желание США добиться поражения России в конфликте на Украине
Политолог Трухачев: Конфликт на Украине нужен США для собственного процветания
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Позиция США в отношении России не оставляет нам иного выбора, кроме как идти вперед. Вашингтон четко заявил, зачем они поддерживают Киев. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в США заявили, что конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США. В МИД РФ идею назвали эфемерной.
«Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала то, что американцы и европейцы повторяют чуть ли не каждый день. И учитывая ее статус, это смело можно называть официально объявленной позицией Вашингтона», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Белый дом при этом не опровергает подобные заявления, звучащие во многих странах Европы, в том числе. И становится очевидным, что конфликт на Украине нужен им для собственного процветания. Если бы дела обстояли иначе, то России просто не пришлось бы начинать спецоперацию», – отметил он.
«Теперь же все это не оставляет Москве иного выбора, кроме как идти вперед. Как отметили в нашем МИД, наша страна открыта к диалогу с США, однако у Вашингтона нет готовности к этому. Позиция, озвученная зам главы МИД Сергеем Рябковым предельно ясная и понятна: Западу нужно смириться с невозможностью поражения России», – акцентировал эксперт.
«В перспективе диалог с англосаксами, учитывая их представления о собственной исключительности, возможен только в самую последнюю очередь. Причем речь идет как об американцах, так и об англичанах. Контакты сохраняться разве что по самому ограниченному кругу вопросов», – полагает политолог.
«С континентальной Европой восстановление отношений возможно в больше степени, но это не будет даже на уровне допандемийного 2019 года. Речь может пойти о каких-то краткосрочных годовых контрактах, сотрудничестве в области науки и культуры», – резюмировал Трухачев.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали.
Как отметила Нуланд, Вашингтону для этих целей нужно было, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, установленный США.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы
В минувшую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
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Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
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Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.
Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.
В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.
После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.
Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Байден решил не ехать на Украину
В Белом доме заявили об отсутствии планов Байдена посещать Украину в ходе визита в Европу
Целью планируемого визита американского президента Джо Байдена в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.
Байден не планирует останавливаться в Европе нигде, кроме Польши, пояснил Кирби, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможной встрече американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Визит Байдена в Польшу планируется 20-22 февраля.
Ранее китайские СМИ предположили, что Байден намеревается посетить Польшу, чтобы сильнее надавить на лидеров ЕС по ужесточению позиции против России.
Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине
Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США
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Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС.
Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.
Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.
В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
Глава СНБО Данилов: СССР развалили украинцы
Украинцы разрушили Советский Союз, с таким заявлением в эфире единого украинского телемарафона выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
По его словам, из 176 шахтеров, участвовавших в первой в СССР стачке в марте 1989 года, 94 были украинцами. Данилов заявил, что именно эти забастовки запустили распад СССР, передает РИА «Новости».
Ранее Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
Гулявшей с теленком на Красной площади американке надолго запретили въезд в Россию
Миграционная служба Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, следует из документов.
До 2063 года женщина не имеет права въезжать на территорию Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на протокол, составленный отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
Суд не стал рассматривать материалы дела о штрафе в размере 7 тыс. рублей и выдворении, так как женщина сама покинула страну. Дей проживала в России без регистрации, а в страну попала по туристической визе.
Ранее сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда».
Статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины разозлила Киев
МИД Украины потребовал от Financial Times провести редакционное расследование после публикации статьи о торговле оружием
После интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы Financial Times, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины, МИД Украины потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование.
Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, передает RT.
Николенко на своей странице в соцсети Facebook* потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование для выяснения обстоятельств появления материалов, которые якобы имели признаки дезинформации в интересах России, сообщает интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Спикер МИД Украины заявил, что приводимые в статье цитаты Гаврилицы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Кроме того, автор статьи, по словам Николенко, не приводит никаких доказательств своих утверждений о контрабанде оружия с Украины.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что статья должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов.
В своем интервью Financial Times Наталья Гаврилица, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Молдавии, заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности, распространяется торговля людьми и контрабанда оружия. Она пояснила, что в связи с конфликтом на Украине в Молдавии участились случаи торговли людьми, а также вырос незаконный оборот товаров и оружия с территории Украины. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев нуждается в помощи ЕС, чтобы не позволить сетям торговли людьми разрастаться, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.
Минобороны: Из плена освобождены более 100 российских военных
Минобороны заявило о 101 освобожденном из плена российском военном
С контролируемой киевским режимом территории возвращен 101 российский военнослужащий, сообщило Министерство обороны России.
Возвратить россиян удалось в ходе переговоров с киевскими властями, сообщили в министерстве в четверг, передает ТАСС. Там подчеркнули, что в плену российским военным грозила смертельная опасность.
Освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства. Также им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В декабре Минобороны сообщало о возвращении 82 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность.
Эксперты оценили возникшие проблемы с поставками западных танков для ВСУ
Рожин: Запад будет и дальше затягивать сроки поставок танков на Украину
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Военный комплекс Европы испытывает определенные проблемы с запасами техники. Кроме того, они не хотят терять репутацию своего вооружения на украинском поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Борис Рожин и Константин Сивков. Ранее западные СМИ сообщили, что на Украину отправятся меньше танков, чем было обещано.
«Хранение военной техники на складах европейских стран-членов НАТО не всегда производилось надлежащим образом. Поэтому они перед передачей машин Украине вынуждены предпринимать серьезные усилия по ее ремонту, расконсервированию и восстановлению», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«В связи с этим, натовское руководство сейчас будет активно давить на Европу, чтобы та выполнила ранее заявленный план поставок. Однако и там есть свои проблемы, вызванные малыми военными бюджетами. Проведенные проверки показали, что часть техники находится в неликвидном состоянии, склады длительного хранения и склады регулярной армии недостаточно материально-технически оснащены», – продолжил собеседник.
«Между тем, я думаю, европейские страны сдержат свое обещание по поставкам танков на Украину. Но растянут эту историю во времени. Так что ВСУ не стоит ожидать пополнение военного арсенала в ближайшее время», – полагает Рожин.
«Европейцы понимают, что поставка танков на поле боя ударит в первую очередь по их репутации. По сути, эти машины отправятся на убой. Ведь 40 танков Leopard не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, только за полтора-два месяца наши ВС уничтожили порядка 260 танков противника», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Военачальники в Европе и НАТО – не глупцы, им прекрасно известно, что без поддержки авиации и разведки, без сопровождения артиллерии, танки обречены на уничтожение. Понимая, что такой поддержки в ВСУ не обеспечат, они и не заинтересованы в ускорении процесса передачи», – отметил он.
«Несмотря на то, что Киев надеялся получить вооружение как можно скорее, чтобы организовать контрнаступление, им вряд ли удалось бы это совершить с обещанным числом техники. И уж тем более с тем, как сейчас затягиваются поставки. Кроме того, американцы обещали отдать свои танки Abrams, но как мы видим, пока не очень понятно, когда произойдет», – акцентировал Сивков.
Ранее выяснилось, что западные страны отправят на Украину меньше танков, чем было обещано. Об этом пишет издание Bloomberg. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, союзники Киева предпринимают максимум усилий для того, чтобы собрать два полных дивизиона Leopard 2 для передачи ВСУ.
Глава ведомства отметил, что Запад не сумеет предоставить Украине батальон танков версии Leopard 2A6. Ранее Берлин пообещал поставить 14 моделей тяжелой техники, в то время как Португалия гарантировала отправку трех.
В то же время Польша сумела собрать около 30 единиц Leopard 2A4, что почти соответствует нормам украинского батальона, состоящего из 31 машины. Однако Писториус отмечает, что танки, которые планирует предоставить Варшава, находятся в плохом состоянии и требуют ремонтных работ. По его мнению, вооружение сможет достигнуть Украины только в конце апреля.
По мнению СМИ, признание министра обороны ФРГ знаменует неудачу западных союзников в стремлении помочь ВСУ преодолеть предполагаемую интенсификацию боевых действий в ближайшие недели.
Ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн высказал предположение, что немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder начнут использоваться на Украине уже в марте.
Напомним, Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. Кроме того, в конце января ФРГ объявила о намерении поставить Украине 14 моделей Leopard 2 и выдала разрешение на передачу Киеву другими странами танков немецкого производства.
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На Украину направлены первые французские бронемашины AMX-10RC
На Украину отправилась обещанная Парижем первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, сообщило издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии.
Отмечается, что это первые из нескольких десятков боевых машин, обещанных Украине. Кроме того, украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара, передает РИА «Новости».
Издание также отмечает, что среди направленных на обучение украинских кадров «были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться более активно на передовой».
Напомним, Париж намеревается поставить Киеву дополнительные самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и обучить военнослужащих ВСУ, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
Польские СМИ призвали бандеровцев вернуться домой
Mysl Polska: Прибывшие с Украины бандеровцы должны вернуться домой
Приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой, заявил обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста.
По его словам, среди миллионов прибывших мирных украинцев на территорию Польши проникают тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, часто откровенно неонацистскими – эти люди ненавидят Польшу и поляков, передает РИА «Новости».
Автор отметил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН*-УПА*, члены которой ответственны за «убийства сотен тысяч гражданских, чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах».
По словам журналиста, проблема неонацистских взглядов приезжих украинцев продолжает нарастать.
«Если вы так восхищаетесь «батькой Бандерой», то у меня есть для вас совет. Возвращайтесь домой. Вам тут не рады», – заключил обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина доводит поляков до полного разорения.
В НАТО спрогнозировали расширение конфликта на Украине
Замгенсека НАТО Джоанэ: Конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится
Конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится и будет очень интенсивным, заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью агентству «Аджерпрес».
По его словам, ВС России уже начинают наступление, украинская сторона готовит контрнаступление, поэтому месяцы и после топкого сезона, когда условия будут лучше для масштабного столкновения, на Украине расширится, передает ТАСС.
«Мы понимаем, что предстоящий период будет очень интенсивным, будет потребляться много боеприпасов, и думаю, что параллельно с необходимостью мобилизовать как можно быстрее технику, в том числе тяжелую, типа тяжелых танков, которые нужны Украине, мы должны быть уверены, что имеются и боеприпасы. Мы должны работать и с промышленностью, чтобы производить больше, производить в достаточных количествах и для Украины, и для наших собственных потребностей», – сказал Джоанэ.
Ранее Джоанэ заявил, что НАТО должно значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности.
В Австрии раскритиковали украинцев за шикарный отдых
Читатели издания Exxpress обратили внимание на шикарный отдых украинцев в Буковеле, в то время как европейская экономика страдает из-за санкций и финансовой помощи Киеву.
Один из комментаторов подчеркнул, что совсем скоро Украина станет самой богатой страной Европы. «Вот и сотни миллиардов, которые рекой текут на Украину», – написал он, передает РИА «Новости».
«Меня поражает то, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций едва сводим концы с концами», – написал другой читатель.
Еще один удивился тому, что украинцы могут кататься на лыжах, пока европейские налогоплательщики их балуют.
«Постепенно граждане ЕС должны понять, что на самом деле происходит и что Украина не является бедной страной, какой себя выставляет», – добавил комментатор.
Ранее читатели издания Daily Mail резко прокомментировали слова генерала США Марка Милли, который заявил, что Россия уже проиграла в конфликте с Украиной.
Столтенберг признался, что уснул перед началом СВО
Генсек НАТО Столтенберг признался, что уснул перед началом СВО, хотя и знал о ней
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ночь на 24 февраля 2022 года отправился спать, хотя и знал о начале спецоперации России на Украине.
«Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло», – заявил генсек в интервью Agence France Presse, передает РИА «Новости».
По его словам, ему сообщили о начале СВО рано утром.
Ранее Столтенберг заявил, что главы военных ведомств Североатлантического альянса утвердили новую концепцию военного планирования.