В МИД назвали недостижимой идею Запада о поражении России

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17 февраля, пятница | Последнее обновление — 07:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
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В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики.
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16 февраля 1940 года советские войска окончательно прорвали линию Маннергейма. Ширина участка прорыва, достигшая двенадцати километров, не оставляла никаких шансов обороняющимся. Противник продолжал отчаянно упираться, но судьба его уже была решена.
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Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших.
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В МИД назвали недостижимой идею Запада о поражении России
Дипломат Рябков: Заявленная Западом цель нанести поражение России недостижима, понимание этого даст шанс на диалог
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Заявленная Западом цель нанести поражение России недостижима, этого никогда не будет, понимание этого факта, возможно, даст шанс на содержательный диалог Москвы и Вашингтона, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы, передает ТАСС.
Рябков также отметил, что Россия готова обсуждать с США любые темы, но не видит готовности Вашингтона к диалогу, американцы после начала СВО обрубили все каналы обсуждения тем за исключением двух-трех, из разряда так называемых «раздражителей».
Он указал, что между Россией и США необходима дипломатия, существовавшая прежде. Замглавы МИД подчеркнул, что Москве и Вашингтону нужно говорить о безопасности, о стратегической стабильности, надо обсуждать дальнейшее сосуществование.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением России. В свою очередь Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине. Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и Соединенных Штатов.
NYT: Гибель наемника из США на Украине попала на видео
Американец Пит Рид погиб в Артемовске, предположительно, его смерть попала на видео, сообщает издание New York Times, публикуя видео.
На кадрах видно, как в группу людей попадает ракета, а рядом с местом инцидента находится машина без опознавательных знаков, передает ТАСС со ссылкой на газету.
Издание сообщает, что ракету можно идентифицировать как боеприпас от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет», но СМИ не подтверждает точность своих выводов.
Телеканал ABC, также разместивший сюжет, сообщает, что события произошли 2 февраля.
Пит Рид служил в американском Корпусе морской пехоты. О его гибели сообщила на прошлой неделе организация Global Response Medicine, которую основал мужчина. Там его назвали медиком-добровольцем.
Захарова прокомментировала призывы США к Киеву усилить наступление
Захарова отреагировала на статью WP с призывом усилить наступление со стороны Киева
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Пока на Украине гибнут люди, в США напоминают, что не смогут вечно помогать Киеву, и призывают усилить наступления, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела выдержки из статьи Washington Post, где говорится, что чиновники США продолжат давить на Киев, чтобы он вел более активные военные действия, так как представители Запада не смогут «вечно помогать Украине».
Захарова отметила, что это именно то, что называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ.
«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США.
Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом.
Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
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Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.
Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.
В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.
После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.
Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Американский разведчик назвал агрессивные заявления Запада подарком для России
Западные страны своими агрессивными заявлениями сделали России подарок, о котором она и не просила, заявил на своем YouTube-канале экс-офицер разведки американской морской пехоты в Скотт Риттер.
В ролике он рассказал, что США после развала СССР показывали расположенность к Москве, хотя вместе с Западом считали ее поверженным противником, передает РИА «Новости».
Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Риттер подчеркнул, что скоро стало понятно – России не стоит ждать, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней.
Ранее историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире.
Гулявшей с теленком на Красной площади американке надолго запретили въезд в Россию
Миграционная служба Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, следует из документов.
До 2063 года женщина не имеет права въезжать на территорию Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на протокол, составленный отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
Суд не стал рассматривать материалы дела о штрафе в размере 7 тыс. рублей и выдворении, так как женщина сама покинула страну. Дей проживала в России без регистрации, а в страну попала по туристической визе.
Ранее сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда».
США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО
Госдеп: Материальная поддержка Пекином СВО РФ на Украине фундаментально изменила бы отношения США и Китая
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Материальная поддержка Китаем специальной военной операции РФ на Украине фундаментальным образом изменила бы отношения Вашингтона и Пекина, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Сотрудница внешнеполитического ведомства США напомнила, что Россия и Китай объявили о не имеющем границ партнерстве. В связи с этим она выразила мнение, что стратегическое сближение между Москвой и Пекином продолжается. Как заявила Донфрид, в Госдепе сосредоточены на этих взаимоотношениях в контексте конфликта России и Украины, передает ТАСС.
Дипломат заверила, что в Вашингтоне понимают, что существует стратегическое сближение между Пекином и Москвой. При этом она подчеркнула, что если бы в Госдепе увидели, что Китай оказывает материальную поддержку России в войне против Украины, то это бы фундаментальным образом изменило отношения США с КНР.
Напомним, в начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза. После этого в МИД Китая заявили о координации позиций с Россией по урегулированию международных вопросов.
Россия за месяц сократила вложения в госдолг США в 3,3 раза
Минфин США: Россия в декабре 2022 года по сравнению с предшествующим месяцем сократила вложения в госдолг США в 3,3 раза
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Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил 629 млн долларов, следует из документов Минфина США.
В декабре 2022 года на долгосрочные американские облигации в российских вложениях пришлось 104 млн долларов (в ноябре – 80 млн долларов), на краткосрочные – 525 млн долларов (в ноябре – 2,012 млрд долларов), передает ТАСС.
В ноябре 2022 года объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов составлял 2,092 млрд долларов, в октябре – 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений России в госдолг США составлял 3,753 млрд долларов.
Накануне Бюджетное управление Конгресса допустило возможность дефолта в США. Президент США Джо Байден пообещал не допустить объявления дефолта Штатами.
Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
Москва квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт терроризма
Посольство РФ в США: Россия квалифицирует взрывы «Северных потоков» как акт международного терроризма
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Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма, говорится в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко.
Дипломат заявил в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне, что Москва квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования.
Гиренко подчеркнул, что Соединенным Штатам, претендующим на роль источника истины в последней инстанции, не помешало бы перейти от пустых обвинений в адрес России к делу и хотя бы попытаться доказать непричастность США к разрушению газовых трубопроводов.
В посольстве обратили внимание на несдержанную реакцию пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на вполне резонный вопрос об отношении администрации Соединенных Штатов к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море.
Дипломат отметил, что интерес общественности более чем оправдан в условиях тотального игнорирования властями Соединенных Штатов резонансного расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша при молчаливом согласии местных СМИ.
Пресс-секретарь посольства РФ в США подчеркнул, что Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о непричастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».
США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
Папа Римский заявил о желании встретиться с Путиным
Папа Римский Франциск заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным
Папа Римский Франциск хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе, рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
По его словам, в переписке понтифик сообщил, что имеет собственный план по мирному урегулированию конфликта России и Запада, готов приехать в Москву, чтобы обсудить этот план с Путиным, передает РИА «Новости».
Также Севастьянов процитировал фрагмент письма понтифика с аналогичной мыслью.
Ранее папа Римский Франциск высказался за встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
Летом Севастьянов рассказывал, что папа Римский Франциск надеется приехать в Россию весной 2023 года и посетить Москву и Петербург.
США намерены продолжать работать по изъятию активов России
В США заявили о продолжении работы по изъятию активов России
Администрация США будет продолжать искать и изымать российские активы, чтобы затем передать Украине конфискованные средства, заявила директор управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.
Также она добавила, что США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 млрд долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщает РИА «Новости».
По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 млрд долларов.
Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов).
До этого пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США готовы заявить в Совбезе ООН о непричастности к подрыву «Северных потоков»
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не имеют отношения к подрыву «Северных потоков» и готовы вновь заявить об этом на заседании Совета Безопасности ООН.
Глава пресс-службы Госдепартамента США назвал «неправдой» и «полной дезинформацией» утверждения о том, что Соединенные Штаты стояли за подрывом «Северных потоков». Он заявил, что представители США при необходимости готовы в какой-либо форме повторить свою позицию вновь, передает ТАСС.
На вопрос, должна ли играть ООН какую-либо роль в расследовании инцидентов, представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что этот взрыв произошел не на территории Соединенных Штатов, и говорить о надлежащих механизмах расследования Госдеп предоставит партнерам, на территории которых произошел взрыв.
Накануне Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».
Нуланд раскрыла цели США на Украине
Нуланд заявила о поддержке США попыток Украины восстановить контроль над Донбассом и Крымом
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Администрация США поддерживает попытки Киева восстановить контроль над всеми территориями, включая Донбасс и Крым, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
На вопрос журналистов на брифинге о том, каковы цели США на Украине, Нуланд заявила, что Байден намерен поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По ее словам, Киев хочет вернуть свои территории, которые признаны на международном уровне, передает ТАСС.
Нуланд подчеркнула, что США помогает и поддерживает Украину и готовит к следующему рывку для возвращения территорий.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
В Совфеде сочли нечеловеческими предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России.
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