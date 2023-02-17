В МИД назвали недостижимой идею Запада о поражении России

Дипломат Рябков: Заявленная Западом цель нанести поражение России недостижима, понимание этого даст шанс на диалог

Заявленная Западом цель нанести поражение России недостижима, этого никогда не будет, понимание этого факта, возможно, даст шанс на содержательный диалог Москвы и Вашингтона, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы, передает ТАСС.

Рябков также отметил, что Россия готова обсуждать с США любые темы, но не видит готовности Вашингтона к диалогу, американцы после начала СВО обрубили все каналы обсуждения тем за исключением двух-трех, из разряда так называемых «раздражителей».

Он указал, что между Россией и США необходима дипломатия, существовавшая прежде. Замглавы МИД подчеркнул, что Москве и Вашингтону нужно говорить о безопасности, о стратегической стабильности, надо обсуждать дальнейшее сосуществование.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением России. В свою очередь Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине. Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и Соединенных Штатов.