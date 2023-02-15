Боррель призвал европейские страны передать Украине пылящиеся на складах танки

Страны Евросоюза должны как можно скорее передать Киеву свои танки, которые сейчас «пылятся» на складах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он пояснил, что обратился к тем странам, у которых есть эффективные и современные танки, не приносящие никакой пользы. По словам Борреля, танки надо передать Украине скорее, так как весной и летом произойдут «решающие события», передает РИА «Новости».

При этом Боррель не пояснил, какие события должны произойти.

Глава европейской дипломатии также считает, что дипломатические усилия по Украине и ее вооружение могут идти параллельно, так как военная помощь не противоречит дипломатии.

Боррель заявил, что ему непонятны слова тех, кто призывает для переговоров перестать помогать Украине оружием.

По мнению дипломата, «третьей мировой войны не случилось после объявления о направлении танков».

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что танки Leopard в марте окажутся на Украине.