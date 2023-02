Пушков назвал причину, по которой Украину нельзя принимать в НАТО В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине 12 февраля 2023, 18:41

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom. По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости». «Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор. Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву 11 февраля 2023, 20:00

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт. Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным. «Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста. Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы. Между тем, СМИ предполагают, что Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград». По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках. Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел». Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб. Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза. Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов. Британцы призвали Зеленского к ответу после предупреждения России об ответе на поставку самолетов Киеву 11 февраля 2023, 19:17 Текст: Вера Басилая

Читатели Daily Mail после сообщения посольства России в Великобритании о неминуемом ответе на недружественные шаги Лондона, включая и поставку боевых самолетов Украине, обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. «Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом?» – спросили читатели Daily Mail у Зеленского, передает РИА «Новости». Также участники дискуссии обратились к премьеру Британии: «Ради бога, Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?». «Мы не платим зарплаты своим медицинским работникам, зато даем миллиарды Киеву», – возмутились пользователи. «Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело», – считает один из комментаторов. «Разве британские подданные хотят этого противостояния? <…> Мы уже дали Украине достаточно», – написали читатели. «Солидарен с Россией. Это вообще не наш конфликт», – подчеркнул один из участников дискуссии. Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. В посольстве России в Лондоне заявили, что поставки Украине британских истребителей приведут к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира, отмечается, что именно по вине Лондона будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации конфликта. Новости СМИ2 Жители Сан-Ремо вышли на манифестацию против обращения Зеленского на фестивале В городах Италии прошли манифестации против обращения Зеленского на фестивале в Сан-Ремо 11 февраля 2023, 20:49 Текст: Вера Басилая

Несколько сотен итальянцев вышли на манифестацию против выступления президента Украины Владимира Зеленского с речью на итальянском песенном фестивале, они также выступают против воинственной линии НАТО и политики Рима по украинскому конфликту. По словам представителя ассоциации «Свободная площадь Генуи» Зеленскому будет разрешено отправить на фестиваль свое послание, в котором он, скорее всего, будет просить оружие для втягивания мира в конфликт, несмотря на то, что итальянцы осуждают правительство за поддержку киевского режима, передает ТАСС. Активист указал, что в Сан-Ремо, Риме, Генуе итальянцы будут протестовать против правительства и против любой формы военной поддержки войны, которую НАТО развязала против Российской Федерации. В акции протеста также участвует также общественно-политическое объединение «Единая Италия», сотрудничающее с партией «Единая Россия», также в поддержку манифестации выступил «Фронт несогласия». Его представители развернули большой транспарант с лозунгом «Нет Зеленскому в Сан-Ремо», «Нет Украине в НАТО». Участники акции держат в руках плакаты с надписями следующего содержания: «Нет оружию Киеву, да — мирным переговорам!». Некоторые пришли с российскими флагами и георгиевскими лентами. Ранее ведущий фестиваля Amedeo Sebastiani и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта заявил, что президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс «Сан-Ремо» текст с обращением, его видеовыступления не будет. Против выступления президента Украины на музыкальном фестивале выступили десятки тысяч итальянцев. Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило руководство конкурса отказать Зеленскому, просьбы которого в Европе сейчас не принято игнорировать. Захарова призвала созвать саммит НАТО по подрыву «Северных потоков» Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с информацией о причастности США к подрыву «Северных потоков» 12 февраля 2023, 02:33

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с публикацией расследований американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках». Комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках», Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале, где же натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них якобы есть факты, хотя на самом деле они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Российский дипломат подчеркнула, что в случае с расследованием американского журналиста Сеймура Херша фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. В связи с этим Захарова поинтересовалась, когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации. Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков». Новости СМИ2 Ослабление Германии назвали второй целью США в конфликте на Украине Американский политик Барака назвал ослабление Германии второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине 11 февраля 2023, 22:23

Фото: Ute Grabowsky/

photothek.net/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. Американский политик выразил уверенность, что в войне, которую Соединенные Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью, передает РИА «Новости». Ранее в Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине. Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации 12 февраля 2023, 13:38 Текст: Валентина Григоренко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, следует из соответствующего документа. В документе говорится, что генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Черниговской областной государственной администрации необходимо осуществить в соответствии с законом «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа, передает ТАСС со ссылкой на УНИАН. Кто возглавит военную администрацию, пока неизвестно. Ранее Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции. Политолог Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, какие цели преследует украинский лидер. Новости СМИ2 Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 граждан России 12 февраля 2023, 14:34 Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении на 50 лет санкций в отношении 200 российских граждан. Как сообщает РИА «Новости», санкции предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков. Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская. Зеленский уволил замкомандующего нацгвардией Украины Указ: Президент Украины Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Дзюбу 11 февраля 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Руслана Дзюбу, соответствующий указ распространен офисом главы государства. Согласно документу, Зеленский распорядился уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего национальной гвардией Украины, передает ТАСС. Другим своим указом Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новых главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и министра внутренних дел страны Игоря Клименко. Ранее в субботу российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной. Новости СМИ2 Против опубликовавшей карту Закарпатья в цветах Венгрии депутата на Украине завели дело На Украине уголовное дело возбудили против опубликовавшей карту Закарпатья в цветах флага Венгрии депутата 11 февраля 2023, 21:12 Текст: Вера Басилая

В отношении депутата Закарпатского облсовета Юдита Петеи, опубликовавшей карту Закарпатья в цветах венгерского флага возбудили дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», сообщило местное СМИ. По информации издания «Страна.ua», депутату Петеи, опубликовавшей карту Закарпатья в цветах Венгрии, грозит до десяти лет лишения свободы, досудебное расследование будет вести СБУ, передает ТАСС. Украинские СМИ сообщали в конце января, что Петеи опубликовала в соцсети карту части региона в цветах флага Венгрии. Позже депутат удалила пост. Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели. На Украине собрались создать производство британских систем вооружений Daily Telegraph: Лондон и Киев обсуждают совместное производство британских систем вооружений на Украине 12 февраля 2023, 02:57 Текст: Антон Никитин

Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий для производства британских вооружений на украинской территории, сообщила The Daily Telegraph. По имеющимся у издания сведениям, высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают такие планы со своими украинскими коллегами, передает ТАСС. Один из источников издания, работающий в компании-подрядчике министерства обороны Соединенного Королевства, заявил сотрудникам издания, что цель идущего диалога – добиться того, чтобы Британия стала первым среди европейских партнеров Украины, который подпишет с ней соответствующие контракты. По его словам, переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия ОПК. В Минобороны Британии и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию, сославшись на то, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран. Опрошенные британскими журналистами эксперты указали, что потенциальные договоренности в Лондоне действительно могут попытаться представить как коммерческие, а не политические, однако они потребуют государственного одобрения и приведут к дальнейшему укреплению политических связей между Украиной и королевством. В The Daily Telegraph также указали, что заключение контрактов могло бы вызвать дальнейшую эскалацию конфликта на территории страны. Издание отмечает, что ранее на Украине по лицензии производилось американское и израильское стрелковое оружие. Сейчас власти в Киеве стремятся наладить производство в стране артиллерийских установок и бронетехники западного образца, что ускорило бы переход на стандарты НАТО. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Британия разоряется ради вооружения Украины. Новости СМИ2 В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины Депутат Нагорняк: Для полноценного восстановления работы энергосистемы Украины необходим год 12 февраля 2023, 14:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год. По его словам, для полноценного восстановления работы энергосистемы необходимо год времени и миллиарды долларов, передает РИА «Новости». В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что наиболее сложная ситуация со светом в Харьковской и Одесской областях. Ранее сообщалось, что энергосистема Украины продолжает испытывать значительный дефицит мощности, в связи с чем всем регионам страны сокращены нормы потребления электроэнергии. Напомним, экс-премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров заявил, что украинская энергосистема приближается к полному коллапсу, в скором времени страна станет непригодной для проживания. Стали известны сроки начала обучения ВСУ управлению танками в Германии Der Spiegel: Вооруженные силы ФРГ начнут обучать военных ВСУ управлению танками Leopard 2 на следующей неделе 11 февраля 2023, 23:31

Фото: Philipp Schulze/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели, сообщило издание Der Spiegel. Обучение будет проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер, где украинцев учат обращаться с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder. По словам источников издания, ВВС ФРГ уже доставили в Германию из Польши первые группы украинских солдат для обучения, передает ТАСС. Как отмечает издание, курсы будут ускоренными и займут всего шесть-восемь недель вместо обычных нескольких лет. Бундесвер сообщил, что украинских военных будут обучать лишь базовым навыкам обращения с танками, а также отработке взаимодействия «Леопардов» и «Мардеров» на поле боя. В статье говорится, что если все пойдет по плану, то первые украинские военные отправятся на фронт на Leopard 2 уже в конце марта. По имеющимся у издания данным, всего в ФРГ с начала специальной военной операции обучение управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, прошли около 1,5 тыс. украинских солдат. Напомним, в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Новости СМИ2 Украинские военные обокрали магазин сотовой связи в Херсоне Военные ВСУ обокрали магазин сотовой связи в Херсоне 12 февраля 2023, 12:39 Текст: Валентина Григоренко

Украинские военные залезли ночью в магазин сотовой связи в Херсоне и украли 360 тыс. гривен, а также 16 мобильных телефонов, сообщил источник, знакомый с ситуацией. «По данным, полученным от наших источников в нацполиции Украины, туда поступило заявление от Петра Васильевича К., владельца салона сотовой связи «Кибернетики» по адресу: Херсон, улица Потемкинская, 40/10, где неизвестные в военной форме выбили стекла и украли деньги в сумме 360 тыс. гривен, а также 16 мобильных телефонов Xiаomi, Redmi, NARZO и Samsung. Ущерб превысил более 600 тыс. гривен», – отметил источник, передает РИА «Новости». По его словам, на записи с камер видеонаблюдения ночью 9 февраля, когда произошло ограбление магазина, были замечены трое украинских военнослужащих в форме. В январе житель Артемовского района Александр Щербин рассказал, что ВСУ не гнушались мародерства во время базирования в Опытном. Ранее газета ВЗГЛЯД описала алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством. Местные жители Соледара также рассказали, что ВСУ увезли из города всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам местных, вывозили даже туалетную бумагу. В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в Европе Глава МВД ФРГ призвала к более справедливому размещению украинских беженцев в ЕС 12 февраля 2023, 12:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Принцип приема и размещения украинских беженцев в государствах Евросоюза должен быть более справедливым, чем в настоящее время, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер. По ее словам, не может больше продолжаться ситуация, когда Польша приняла 1,5 млн беженцев с Украины, а Испания лишь 160 тысяч, передает ТАСС. Фезер добавила, что если будет новый поток украинских мигрантов, то их следует лучше распределять в ЕС. Ранее испанское издание La Vanguardia сообщило, что в Испании Европол арестовал 27 человек, которых подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака. Новости СМИ2 СНБО Украины анонсировал «большую чистку» в СБУ, полиции и налоговой Секретарь СНБО Данилов: Большая чистка состоится в СБУ, налоговой и полиции 12 февраля 2023, 11:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе планируют принять в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, после отставок и увольнений в таможне и Минобороны Украины, 13 февраля «большая чистка состоится в СБУ, государственной налоговой службе и нацполиции», передает РИА «Новости». Данилов добавил, что будут избавляться от тех, кто считает нормальным «брать взятки и мешать работе бизнеса». В пятницу Госбюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) провели обыски в центральном аппарате и восьми региональных отделениях Государственной таможенной службы (ГТС) страны. Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он сообщил также, что министром внутренних дел будет назначен исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, а и. о. главы СБУ Василий Малюк станет главой Службы безопасности Украины.