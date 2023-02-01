Мирошник: Москва активно восстанавливает разоренные и разрушенные Украиной территории

Россия восстановила историческую справедливость, приняв Донбасс, Запорожье и Херсонщину в свой состав, и теперь восстанвливает эти регионы после обстрелов ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Путин провел совещание по восстановлению инфраструктуры в новых регионах.

«Президент справедливо отождествляет восстановление городов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с их возвращением в состав России. Мы понимаем, что для нас главное – живущие там люди. Значит, их интеграция в российское пространство должна быть не только исторически обоснованной, но и полноценной с практической точки зрения. Это должно быть связано с возведением хорошего жилья, инфраструктуры, соцобъектов, предприятий и многого другого, чего им не могла дать Украина», – пояснил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Люди должны почувствовать значимость возвращения в Россию на деле, поэтому Москва активно восстанавливает те территории, которые Украина подвергла угнетению, а потом разорению и разрушению. Люди из новых регионов должны понимать, что у России есть долгосрочные программы, предусматривающие не только возведение объектов, но и распространение на местных жителей таких преференций как льготная ипотека. Это будет способствовать ускоренным темпам строительства», – заметил он.

«Я несколько дней назад был около линии соприкосновения – Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная. Там пока нельзя вести работы по соображениям безопасности, но этим людям важно уже сейчас услышать от самого главы государства, что Россия будет восстанавливать и эти города. Сейчас принципиально важно показать внимание федерального центра к этому вопросу. На это и было направлено совещание у Путина», – подчеркнул собеседник.

«В принципе, у нас социальное государство, для которого, как я уже говорил, люди – важнейшая ценность. Поэтому приоритет для России – помогать людям независимо от их местонахождения, будь то Таврия или Хабаровск. И именно поэтому в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре прошлого года были проведены исторические референдумы о вхождении в состав России. Тем самым нам удалось спасти людей от украинского режима», – уточнил Мирошник.

«Отдельно отмечу: все вернувшиеся в Россию регионы – изначально русские. К примеру, Донбасс был индустриальным сердцем Российской империи. У нас появилась граница лишь в 1918 году, когда был подписан Брест-Литовский мирный договор и территорию Малороссии отдали под контроль немцам. Затем же, при формировании УССР, Донбасс волевым решением был внесен в состав Украины для того, чтоб уравновесить украинских крестьян с донбасским пролетариатом. Это серьезная историческая несправедливость. По итогу же народ Донбасса не поддался галичанской идеологии и сейчас вернулся в Россию», – напомнил собеседник.

В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах четырех новых регионов. По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях запускается льготная ипотека по ставке в 2%.

«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи», – сообщил президент.

Ранее Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития четырех регионов и предусмотреть достижение ими общероссийских показателей к 2030 году. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Председатель правительства Михаил Мишустин должен предоставить главе государства доклад по этому вопросу до 31 марта и затем отчитываться раз в полгода. Также, за это ответственны главы новых регионов – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.