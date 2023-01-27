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Путин поручил правительству утвердить программы развития новых регионов
Путин поручил правительству утвердить программы развития новых регионов
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Президент России Владимир Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и предусмотреть достижение ими общероссийского уровня показателей к 2030 году.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, предусмотрев достижение этими субъектами Российской Федерации не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан Российской Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент ждет доклада по этому вопросу до 31 марта, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы четырех регионов – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в новых регионах России сложилась сложная ситуация, однако это не повод откладывать решения проблем их жителей.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
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В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.
«В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.
Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.
В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».
«Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.
Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
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Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.
«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС.
Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова.
Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины.
Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе.
Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара
Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте
Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин анонсировал «хорошие новости» из Угледара. По его словам, окружение и последующее освобождение этого города обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления, что может в корне поменять расклад сил на фронте. В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, может стать новым, очень важным для нас успехом, передает РИА «Новости».
Накануне командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в Угледаре начались уличные бои, российская пехота оттесняет противника все дальше в город. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
США попытались уговорить Зеленского отвести украинские войска из Артемовска
CNN узнал о спорах между властями США и Зеленским по вопросу о необходимости отступления украинских войск из Артемовска
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута), сообщили украинские и американские чиновники.
С Зеленским говорили первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман и замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Как сообщает CNN, Вашингтон захотел помочь украинской стороне отойти от «ожесточенного сражения на истощение» в Артемовске. По мнению США, Украина должна сосредоточиться на «маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил», для чего Киеву и передают бронетехнику.
Зеленский отказывается верить, что российские войска «обеспечили победу» в боях за Артемовск, и «не хочет отдавать» город, удержание которого, по его мнению, «повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса». Зеленский считает, что «победа здесь России откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск», сообщил канал, ссылаясь на источники, которые знакомы с планами президента Украины.
Источник в военных кругах США также высказал CNN сомнения относительно отступления украинских сил, но «не из-за военного значения» Артемовска, а «из-за стратегического символизма». CNN полагает, что в боях за Артемовск Украина якобы может «измотать Россию». Однако канал вынужден признать, что «Украина тоже несет огромные потери в этой битве и расходует гигантские объемы боеприпасов ежедневно».
«Такой образ ведения боевых действий поддерживать не получится, полагают в США. В абсолютных величинах у России больше артиллерии и живой силы», – говорится в сообщении.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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Путин назвал оккупационными американские войска в Германии
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Войска США на территории Германии и юридически, и фактически до сих пор являются оккупационными, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.
«Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран, – ситуация сложная», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что «самая крупная страна Европы, экономический гигант – Федеративная Республика Германия, и Советский Союз юридически оформил прекращение ее оккупации».
«После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много», – заключил Путин.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как США разваливают Евросоюз.
ПВО отразила массированный удар ВСУ по Донецку
Стало известно об отраженном массированном обстреле ВСУ Донецка
Украинские военные провели массированный обстрел столицы ДНР при помощи РСЗО, все ракеты сбили российскими средствами ПВО, сообщил источник в силовых структурах республики.
Обстрел был мощный, по городу выпустили много ракет из РСЗО крупного калибра, все ракеты сбиты силами ПВО, сказал собеседник ТАСС.
Он не уточнил, сколько именно ракет было сбито.
Ранее сообщалось, что система ПВО в пятницу сработала в двух районах Донецка. Три мощных взрыва прогремели в небе над Пролетарским и Буденновским районами столицы ДНР.
В ночь с понедельника на вторник ВСУ также провели массированный обстрел Иловайска из РСЗО.
Путин: Целью СВО является защита людей и защита самой России
Путин назвал целью СВО защиту людей и России
Целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в честь Татьяниного дня.
«Цель [СВО], как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.
Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.
Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире
Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире
Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.
«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства.
Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения.
Путин: Россия «отменять» мировую культуру не будет
Путин заявил, что Россия «отменять» мировую культуру не будет
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в МГУ заявил, что никогда не додумались бы «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.
«Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там (на Западе) додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что пускай Запад живет без «Чайковского, Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем».
Также Путин добавил, что Россия является частью мировой культуры, но весьма значимой, и необходимо понимать значение и роль российской культуры в мировом многообразии.
«Мы же тоже часть мировой культуры, надо нас воспринимать как часть мировой культуры, но значимую! Понимать нашу роль, значимость, значение, роль российской культуры в мировом многообразии», – сказал президент.
Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.
Путин назвал небезопасным привлечение студотрядов на стройки в новых регионах
Путин: Привлекать студотряды на стройку в новых регионах полезно, но пока – опасно
Президент России Владимир Путин считает, что привлекать студенческие отряды для восстановления новых регионов было бы полезно, но пока там недостаточно безопасно для этого.
Выслушав предложение развернуть «всероссийскую студенческую стройку» в новых субъектах России, Путин сказал, что идея хорошая.
«Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что меня, честно говоря, останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – передает ТАСС слова Путина.
Он обратил внимание, что там «не все просто» и «ситуация пока сложная на многих территориях». «А если в массовом порядке студенты там будут работать, – просто за каждым не уследишь», – констатировал президент.
Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.
Кремль подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским
Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет
Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости».
Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года.
Путин: Преступления неонацистов на Украине свидетельствуют о забвении уроков истории
Преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что забвение уроков истории влечет за собой повторение страшных трагедий.
Одним из свидетельств этого являются преступления против мирного населения, карательные акции и этнические чистки, организованные неонацистами на Украине, отметил Путин в телеграмме, направленной организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц–Биркенау (Освенцим). Документ опубликован на сайте Кремля.
С этим злом сражаются российские военные, добавил Путин.
Ранее Путин заявлял, что столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно.
Итальянский генерал раскрыл заблуждение Запада в отношении России
Итальянский генерал Бертолини: Россия никогда не отдаст Донбасс и Крым
Россия не отдаст Донбасс и тем более Крым, а потому Западу не стоит настаивать на передачу этих территорий в состав Украины, иначе все может обернуться «бесконечной войной», заявил итальянский генерал Марко Бертолини.
Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale заявил, что те, кто полагают, будто можно договориться о «капитуляции русских», заблуждаются. Просьба к России отдать Украине Донбасс и Крым «равносильна призыву к бесконечной войне», приводит слова генерала Ura.ru.
Ранее американские СМИ писали, что желание Украины отвоевать Крым может привести к третьей мировой войне.
Зеленскому оказалось «неинтересно» вести переговоры с Путиным
Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с президентом России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это неинтересно мне», – сказал Зеленский в интервью британскому каналу Sky News.
Зеленский добавил, что ему «неинтересно» встречаться с главой Российского государства, «разговаривать», передает ТАСС.
Он сказал, что «не понимает, кто принимает решения в России».
С подобным заявлением Зеленский выступает не впервые. Он уже говорил, что не готов вести переговоры с Россией, а также подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
При этом Москва неоднократно заявляла об открытости к мирным переговорам, а также о том, что Киев мог бы через посредников прояснить свое видение дальнейшего развития ситуации и возможные переговоры с Россией.