Выборы-2024: Каждый голос может быть решающим

Крымский сенатор Сергей Цеков: Для меня выборы всегда были праздником

Tекст: Андрей Резчиков

«Я ходил на выборы всю свою сознательную жизнь, еще до разрушения Советского Союза, и хотя тогда это было достаточно формальным мероприятием, оно все равно дисциплинировало общество. Для меня выборы всегда были праздником и это ощущение сохраняется до сих пор», – рассказал Сергей Цеков, член* Совета Федерации от Крыма.

Сенатор отметил, что в обществе были и остаются те, кто считает, что от них «ничего не зависит» и «без меня выберут». «Те, кто понимает происходящее, не может сказать, что от него ничего не зависит. Люди понимают, что от них зависит формирование той политической силы и системы, которая будет руководить страной», – пояснил политик.

«В России растет доверие к электоральным процессам. С точки зрения организации выборов все проводится на очень высоком уровне. Сейчас подавляющее большинство граждан России понимают, что фальсификаций и подтасовок на выборах нет. Да, иногда бывает жесткая политическая борьба в период избирательной кампании, но граждане осознают, что выборы нужны», – считает Цеков.

Цеков убежден, что участие в голосовании позволяет избирателем почувствовать свою сопричастность к политическому процессу. «Во времена, когда Крым был украинским, мы по большому счету не считали Украину своей страной. Мы говорили избирателям участвовать в выборах, потому что каждый голос мог быть решающим для победы в борьбе с украинскими националистическими силами. Явка в Крыму всегда была высокой – под 70%», – напомнил собеседник.

По его словам, после разрушения Советского Союза выборы в Крыму всегда были конкурентными. «Существовал определенный азарт, я сам участвовал в выборах, избирался с 1989 года и до настоящего времени. Ожидания предвыборного дня всегда были напряженными и серьезными. У каждого должно быть чувство долга. Мы мало говорим об обязанностях гражданина. А я считаю, что одна из таких обязанностей – обязательное участие в голосовании», – подчеркнул* сенатор.