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Выборы-2024: Каждый голос может быть решающим
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Крымский сенатор Сергей Цеков: Для меня выборы всегда были праздником
Я хожу на выборы всю свою сознательную жизнь, для меня они всегда были праздником. От участников голосования зависит формирование политической системы, которая будет руководить страной, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Я ходил на выборы всю свою сознательную жизнь, еще до разрушения Советского Союза, и хотя тогда это было достаточно формальным мероприятием, оно все равно дисциплинировало общество. Для меня выборы всегда были праздником и это ощущение сохраняется до сих пор», – рассказал Сергей Цеков, член* Совета Федерации от Крыма.
Сенатор отметил, что в обществе были и остаются те, кто считает, что от них «ничего не зависит» и «без меня выберут». «Те, кто понимает происходящее, не может сказать, что от него ничего не зависит. Люди понимают, что от них зависит формирование той политической силы и системы, которая будет руководить страной», – пояснил политик.
«В России растет доверие к электоральным процессам. С точки зрения организации выборов все проводится на очень высоком уровне. Сейчас подавляющее большинство граждан России понимают, что фальсификаций и подтасовок на выборах нет. Да, иногда бывает жесткая политическая борьба в период избирательной кампании, но граждане осознают, что выборы нужны», – считает Цеков.
Цеков убежден, что участие в голосовании позволяет избирателем почувствовать свою сопричастность к политическому процессу. «Во времена, когда Крым был украинским, мы по большому счету не считали Украину своей страной. Мы говорили избирателям участвовать в выборах, потому что каждый голос мог быть решающим для победы в борьбе с украинскими националистическими силами. Явка в Крыму всегда была высокой – под 70%», – напомнил собеседник.
По его словам, после разрушения Советского Союза выборы в Крыму всегда были конкурентными. «Существовал определенный азарт, я сам участвовал в выборах, избирался с 1989 года и до настоящего времени. Ожидания предвыборного дня всегда были напряженными и серьезными. У каждого должно быть чувство долга. Мы мало говорим об обязанностях гражданина. А я считаю, что одна из таких обязанностей – обязательное участие в голосовании», – подчеркнул* сенатор.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ