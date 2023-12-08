Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине

Tекст: Ольга Никитина

Медведев в своем Telegram-канале написал, что «примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты». «Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими», – так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей», – отметил зампред Совбеза России.

Вопрос, по его словам, заключается в другом. Медведев перечислил три фактора:

– Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада.

– Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи.

– Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.

Это, как отметил Медведев, стало новым явлением в американском политическом дискурсе, которое создано АО «Джо, Хантер и партнеры». Импичмент, по мнению Медведева, вряд ли состоится, но «перспектива маячит», а вот поражение Байдена на выборах он считает весьма вероятным. Отсюда и проистекают «хамский шантаж», «непрерывная истерика», а также «дикие намеки» в адрес России, подчеркнул зампред Совета Безопасности.

Администрация США и «их запуганный выкормыш» получат деньги – если не сейчас, то в новом году, прогнозирует Медведев. Эти средства, по его словам, будут направлены на продолжение «бизнеса на войне».

«И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», – заключил Медведев.

Ранее Медведев пошутил над псевдосолидарностью сытых США, Германии и Франции с Украиной.