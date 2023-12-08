Выборы-2024: Плохую власть выбирают те, кто не ходит на выборы

Политолог Асафов: Россиянам пора изживать в себе убеждение, что «результат выборов от нас не зависит»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я профильный специалист, поэтому мне всегда интересно, как проходят выборы – с учетом новых способов голосования, с учетом оценки транспарентности и соблюдения всех процедур», – отметил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Во-вторых, я являюсь членом Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Поэтому я голосую для того, чтобы на собственном опыте понять, как происходит процесс. Третий мотив – он общий для всех граждан РФ – патриотический. Я считаю его фундаментальным. Участие в электоральных процедурах – если не обязанность, но точно важнейшее право гражданина РФ участвовать в формировании будущего страны», – подчеркнул он.

«Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что каждый голос важен. Особенно в нынешней внешнеполитической ситуации. Уинстон Черчилль писал: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы». Поэтому те, кто не приходят на участки, как бы возлагают ответственность на других людей за создание будущего своей страны», – указал аналитик.

«В целом я убежден в том, что если кто-то не реализует свое избирательное право – пассивное или активное, то и запросов к государству у него тогда быть не может. Такие люди сознательно ставят себя в статус, который в Древней Греции назывался: «Идиот». И речь тут не о психическом заболевании, а о тех, кто не исполняет свои обязанности перед гражданским обществом. Такие люди добровольно вычеркивают себя из социума», – детализировал эксперт.

«К сожалению, есть и те, кто до сих пор руководствуется тезисом «от меня ничего не зависит». Этот нарратив долго и упорно навязывали нам недружественные силы, которые также селили в умах граждан мысль о том, что государственные дела – не их ума дело, а сама власть может только мешать простому человеку налогами и ограничениями. Но напомню, в нашей Конституции четко сказано, что источник власти – народ», – пояснил спикер.

«Но ведь истинная демократия в широком смысле слова – это, в первую очередь, процесс, в ходе которого человек влияет на государство. Поэтому говорить о неважности отдельного голоса – это заблуждение. Эти идеи распространяют те, кто хочет разобщить наших граждан, чтобы электорат не был частью государства, не участвовал в формировании органов власти. До сих пор в обществе остаются пробелы в части электоральной грамотности. Тут есть над чем работать, но в каждой электоральной кампании я вижу принципиальные улучшения», – резюмировал Асафов.