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Выборы-2024: Плохую власть выбирают те, кто не ходит на выборы
Политолог Асафов: Россиянам пора изживать в себе убеждение, что «результат выборов от нас не зависит»
В нынешней внешнеполитической ситуации голос каждого россиянина на предстоящих президентских выборах важен для формирования будущего России. Общество не должно руководствоваться тезисом «от меня ничего не зависит», который навязывают недоброжелатели, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов.
«Я профильный специалист, поэтому мне всегда интересно, как проходят выборы – с учетом новых способов голосования, с учетом оценки транспарентности и соблюдения всех процедур», – отметил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.
«Во-вторых, я являюсь членом Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Поэтому я голосую для того, чтобы на собственном опыте понять, как происходит процесс. Третий мотив – он общий для всех граждан РФ – патриотический. Я считаю его фундаментальным. Участие в электоральных процедурах – если не обязанность, но точно важнейшее право гражданина РФ участвовать в формировании будущего страны», – подчеркнул он.
«Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что каждый голос важен. Особенно в нынешней внешнеполитической ситуации. Уинстон Черчилль писал: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы». Поэтому те, кто не приходят на участки, как бы возлагают ответственность на других людей за создание будущего своей страны», – указал аналитик.
«В целом я убежден в том, что если кто-то не реализует свое избирательное право – пассивное или активное, то и запросов к государству у него тогда быть не может. Такие люди сознательно ставят себя в статус, который в Древней Греции назывался: «Идиот». И речь тут не о психическом заболевании, а о тех, кто не исполняет свои обязанности перед гражданским обществом. Такие люди добровольно вычеркивают себя из социума», – детализировал эксперт.
«К сожалению, есть и те, кто до сих пор руководствуется тезисом «от меня ничего не зависит». Этот нарратив долго и упорно навязывали нам недружественные силы, которые также селили в умах граждан мысль о том, что государственные дела – не их ума дело, а сама власть может только мешать простому человеку налогами и ограничениями. Но напомню, в нашей Конституции четко сказано, что источник власти – народ», – пояснил спикер.
«Но ведь истинная демократия в широком смысле слова – это, в первую очередь, процесс, в ходе которого человек влияет на государство. Поэтому говорить о неважности отдельного голоса – это заблуждение. Эти идеи распространяют те, кто хочет разобщить наших граждан, чтобы электорат не был частью государства, не участвовал в формировании органов власти. До сих пор в обществе остаются пробелы в части электоральной грамотности. Тут есть над чем работать, но в каждой электоральной кампании я вижу принципиальные улучшения», – резюмировал Асафов.