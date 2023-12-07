Ростех досрочно выполнил ГОЗ по ракетам для «Корнетов»

СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться

Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота выступила против увольнения супруга

Tекст: Алексей Дегтярев

Семья выступает против увольнения летчиков, поскольку считает это несправедливым, сказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».

Авиакомпания объяснила предложение уволить летчиков тем, что результат расследования «весьма предсказуем», а пилотам нужно было рассчитать количество топлива при принятии решения о посадке в аэропорту другого города.

Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.