Ростех досрочно выполнил ГОЗ по ракетам для «Корнетов»

С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.0 комментариев
С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.0 комментариев
Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.32 комментария
Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Дело заведено по статье «Убийство», заявила Врадий РИА «Новости».
Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. Мужчина погиб на месте.
После убийства политика украинские СМИ сообщили, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию Кивы.
Источник рассказал «РЕН ТВ», что тело Кивы было обнаружено в подмосковном Одинцове. Обстоятельства и причины смерти не приводятся.
Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота выступила против увольнения супруга
Семья выступает против увольнения летчиков, поскольку считает это несправедливым, сказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».
Авиакомпания объяснила предложение уволить летчиков тем, что результат расследования «весьма предсказуем», а пилотам нужно было рассчитать количество топлива при принятии решения о посадке в аэропорту другого города.
Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.
Задержание проходило с участием ГУСБ Росгвардии, это обусловлено тем, что среди задержанных есть действующие сотрудники ведомства, ранее перешедшие туда из МВД, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В их числе также начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД), уточнил парламентарий.
По фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х промышляли заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большая часть задержанных в тот период служила в СОБР ГУБОП МВД и уволилась к настоящему моменту.
Подполковник Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ
По его словам, во взгляде Зеленского нет уверенности и веры в то, что он говорит своим солдатам, передает РИА «Новости».
Дэвис добавил, что плохая ситуация для ВСУ сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет.
Ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге в Конгрессе было отменено прямо перед его началом.
Politico: Экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате суицида или пыток
Источники газеты Politico утверждают, что произошло это якобы в конце июля, передает Ura.ru.
Цинь Ган возглавил китайское внешнеполитическое ведомство в конце декабря 2022 года. В июле 2023 года он пропал из публичного пространства и впоследствии был смещен с этой должности. Американские СМИ связывали его отставку с рождением у Цинь Гана дочери в США в период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах.
В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял его с поста члена Государственного совета страны.
Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО
По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.
Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.
Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции, передает РИА «Новости».
Источник агентства Reuters также сообщил, что за убийством Кивы стоит СБУ, передает ТАСС.
Кива в марте прошлого года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и критиковал руководство Украины. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.
Ранее сообщалось, что тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области.
По словам Ахтиайнена, возобновить движение транспорта через закрытые КПП на финско-российской границе планируется 14 декабря после демонтажа заграждений, сообщила телерадиокомпания Yle, передает «Газета.Ru».
Он добавил, что фрагменты ограждений останутся на местах на случай, если власти снова примут решение о закрытии границы.
Ранее Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией.
Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран
Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».
Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».
Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».
Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.
Как сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, Елена Корнилова умерла вчера в возрасте 85 лет, передает РИА «Новости».
Елена Корнилова родилась 6 июня 1938 года. Она окончила ВГИК, играла в Театре на Таганке. На счету Корниловой роли в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания». Она также играла в российских сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и других.
Ранее стало известно о смерти советского и российского мультипликатора и режиссера Натальи Богомоловой. Она работала над такими мультфильмами, как «Винни-Пух», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес» и другими.
Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных
Вертово в беседе с РИА «Новости» заявил, что его задержали пограничники и передали сотрудникам СБУ, а те, в свою очередь, передали его военным.
Оттуда его отвезли в военкомат в Одессе, расположенный в Малиновском районе. Это учреждение «закрытого типа», там могут удерживать людей до 10 дней. Оно оснащено колючей проволокой и охраной, режим там схож с «зоной» или тюрьмой, заявил собеседник.
Одесский территориальный центр комплектации, занимающийся набором для ВСУ, угрожает адвокатам-мужчинам за юридическую помощь удерживаемым в этом военкомате, отправкой в армию. По словам Вертово, мужчины-адвокаты не хотели браться за это дело, а женщин-адвокатов не было в необходимом количестве.
Вертово сдался в плен группировке войск «Днепр» ВС России на левобережье Херсонской области в декабре 2023 года.
Глава Минюста Чуйченко назвал 17 тыс. иностранцев-заключенных «большой проблемой»
В местах лишения свободы сейчас содержатся около 17 тыс. иностранцев, это большая проблема, поскольку их надо содержать, кормить, и они «не очень охотно работают», сказал Чуйченко, передает РИА «Новости».
По его словам, иностранные государства не всегда идут на сотрудничество, чтобы принять осужденных для отбытия наказания у себя на родине.
Министр добавил, что до конца 2023 года около 200 иностранцев передадут в свои страны для отбытия наказания.
Песков заявил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неизбежности победы России в ходе спецоперации на Украине
Как отметил Песков, российская сторона уже не раз «на любом уровне» указывала, что «главное – достичь поставленных целей». Он пояснил, что Москва хотела бы добиться этого «политико-дипломатическими средствами», предпринимала «всевозможные попытки» до начала СВО. Однако, когда «все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции», сказал Песков.
По его словам, на Западе заявляют о необходимости завершения СВО, но хотят «заканчивать ее поражением России». «А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного», – приводит слова Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что Запад, заявляя о желании увидеть урегулирование ситуации, «кидает деньги в топку» конфликта. Песков, оценивая заявления Запада о поддержке Украины, отметил, что они «не новы», но «обрамлены потугами с финансированием». Так, «США испытывают внутренние противоречия в связи, наверное, с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке» конфликта. Песков предположил, что подобные «противоречия» позднее «посетят оставшиеся трезвые головы» в Европе.
Напомним, серия продвижений российских войск сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения и ухудшать положение ВСУ