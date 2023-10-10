Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.0 комментариев
«Калашников» досрочно выполнил ГОЗ по поставкам зенитных ракет для ЗРК «Стрела-10»
«Калашников» досрочно выполнил ГОЗ по поставкам зенитных ракет для ЗРК «Стрела-10»
Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) этого года по поставке зенитных управляемых ракет 9М333 для комплексов «Стрела-10».
Согласно сообщению пресс-службы концерна, «Калашников» досрочно выполнил обязательства этого года по поставке зенитных управляемых ракет 9М333, передает ТАСС.
Там добавили, что входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и техники продукция была изготовлена и отгружена заказчику по двум госконтрактам даже раньше установленных сроков.
Напомним, первая публичная демонстрация ракеты 9М333 прошла в 2020 году в рамках Международного военно-технического форума «Армия–2020». Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов, у головки самонаведения три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.