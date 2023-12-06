Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.20 комментариев
Начались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.
Встреча носит расширенный формат, в ней также участвуют делегации двух стран, передает ТАСС.
В ходе переговоров стороны обсудят кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также взаимодействие в многосторонних форматах. Кроме того, будут рассмотрены перспективы транспортного коридора Север – Юг, отдельное внимание уделят вопросам энергетики.
В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.