Путин прилетел с визитом в Саудовскую Аравию

Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.19 комментариев
Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.19 комментариев
Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
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Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России
Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.
Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.
Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.
В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.
Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.
Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
В Абу-Даби Путин провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Открывая встречу, Путин предложил обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в горячих точках мира – в зоне палестино-израильского конфликта и на Украине, передает ТАСС.
Президенту России в Абу-Даби устроили торжественную встречу. В числе прочего в небе над столицей ОАЭ «появился» российский флаг, «нарисованный» истребителями.
Ранее Путин отмечал, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.
«Шукран («спасибо» в переводе с арабского – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Путин, заканчивая вступительную часть речи на переговорах в Абу-Даби, передает ТАСС.
Первый раунд переговоров проходит с участием делегаций за закрытыми для прессы дверями. Позже лидеры будут общаться один на один.
Ранее Путин заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.
Цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда российский лидер приехал во дворец, где пройдут переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС.
Церемония официальной встречи президента России состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Лидеры на переговорах обсудят двусторонние отношения и урегулирование на Ближнем Востоке.
Путин прибыл в ОАЭ на переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры проведут встречу с участием делегаций, а после общение продолжится тет-а-тет, передает ТАСС.
После переговоров ОАЭ Путин отправится в Эр-Рияд, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
В предыдущий раз президент России посещал ОАЭ и Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял ранее, что в ходе переговоров будет затронут вопрос урегулирования на Ближнем Востоке.
«Как дела?» – спросил Путин у главы региона в начале встречи.
Владимиров доложил главе государства о том, какие проекты реализуются в Ставропольском крае, проинформировал президента о сельскохозяйственной сфере, отметил, что край занимает первое место в России по производству помидоров, передает ТАСС.
Губернатор края также рассказал о том, что в регионе начали производить космические спутники и первый из них «улетает в декабре», добавив, что компонентная база спутников до 95% состоит из отечественных материалов.
Владимиров попросил Путина поддержать расширение центра знаний «Машук» в Пятигорске. Он рассказал, что «Машук» планируют расширить в два раза, в феврале должно закончиться проектирование. По его словам, в центре намерены открыть бювет с минеральной водой, чтобы гости могли попробовать ее без дополнительного выезда в город.
Губернатор отметил, что мероприятия в центре проводятся круглогодично и практически непрерывно, его посещают каждый день до 400 человек. С момента открытия центра в 2022 году его продолжают обустраивать: был построен амфитеатр на 1,5 тыс. мест, а также два терренкура.
Ранее Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук».
Путин осмотрел выставку центра знаний «Машук»
«Машук» – это всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы. Проект совместно реализуют Росмолодежь и общество «Знание», говорится в Telegram-канале Кремля.
Президенту доложили о ключевых проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». С момента запуска в июле 2022 года созданы 89 региональных отделений. Основные направления деятельности движения – воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи.
«Сегодня само движение объединяет уже более четырех миллионов человек. Это, конечно, огромная цифра», – указал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
Церемония официальной встречи президента состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации).
Путина во дворец сопроводил кавалерийский эскорт. Вместе с Мухаммедом бен Заидом российский лидер прошел в зал приемов. Были исполнены гимны двух стран. На церемонии также присутствовали делегации России и ОАЭ, передает ТАСС.
Лидеры проведут переговоры в составе делегаций, а после будут общаться тет-а-тет.
Мухаммед бен Заид отметил, что приоритетными направлениями сотрудничества двух стран являются инновации, энергетика, инфраструктура и современные технологии, передает ТАСС.
Он заявлял также, что отношения между ОАЭ и Россией носят исторический характер и в последние годы активно развиваются.
Путин со своей стороны отмечал, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.
Кремль: Путин и Раиси в четверг обсудят в Москве сотрудничество в торговле и энергетике
По сообщению пресс-службы, 7 декабря в Москве состоятся переговоры президента Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом, передает ТАСС.
Отмечается, что в ходе встречи «планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику», помимо этого, «имеется в виду также провести обмен мнениями по основным международным и региональным темам».
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в четверг, 7 декабря, встретится в российской столице с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Официальные мероприятия проходят во дворце Каср аль-Ватан. Запланированы также переговоры Путина и президента ОАЭ тет-а-тет, передает ТАСС.
Путин планирует обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в горячих точках, в частности на Украине и в Палестине.
Президент ОАЭ шейх Нахайян на встрече с Путиным заявил об историческом характере отношений с Россией
«Вначале хотел бы отметить, что отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами имеют исторический характер. В последние годы они активно развивались в разных сферах, отвечая интересам обеих стран и народов», – сказал он, передает ТАСС.
Путин в свою очередь добавил, что Объединенные Арабские Эмираты вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
Президент России ранее заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.
«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что «ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире». «В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, я думаю, будет даже больше», – сказал Путин.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян со своей стороны отметил, что ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры России и Объединенных Арабских Эмиратов по итогам переговоров в Абу-Даби не планируют подписывать совместные документы.
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
«Примите сердечные поздравления по случаю вашего 55-летия. Своей деятельностью во главе государства вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС», – передает ТАСС текст поздравительной телеграммы российского лидера, которая размещена на сайте президента Киргизии.
Путин добавил, что российское руководство готово к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей.
Также президент России пожелал Жапарову «крепкого здоровья, благополучия и успехов».
Жапаров отмечает день рождения 6 декабря, президенту исполнилось 55 лет.