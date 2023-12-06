Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.0 комментариев
Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ и вылетел в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу в ОАЭ и вылетает в Саудовскую Аравию.
В Абу-Даби Путин провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Открывая встречу, Путин предложил обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в горячих точках мира – в зоне палестино-израильского конфликта и на Украине, передает ТАСС.
Президенту России в Абу-Даби устроили торжественную встречу. В числе прочего в небе над столицей ОАЭ «появился» российский флаг, «нарисованный» истребителями.
Ранее Путин отмечал, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.