Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных

Tекст: Алексей Дегтярев

Вертово в беседе с РИА «Новости» заявил, что его задержали пограничники и передали сотрудникам СБУ, а те, в свою очередь, передали его военным.

Оттуда его отвезли в военкомат в Одессе, расположенный в Малиновском районе. Это учреждение «закрытого типа», там могут удерживать людей до 10 дней. Оно оснащено колючей проволокой и охраной, режим там схож с «зоной» или тюрьмой, заявил собеседник.

Одесский территориальный центр комплектации, занимающийся набором для ВСУ, угрожает адвокатам-мужчинам за юридическую помощь удерживаемым в этом военкомате, отправкой в армию. По словам Вертово, мужчины-адвокаты не хотели браться за это дело, а женщин-адвокатов не было в необходимом количестве.

Вертово сдался в плен группировке войск «Днепр» ВС России на левобережье Херсонской области в декабре 2023 года.