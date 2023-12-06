Исследование РОЦИТ: Большая часть россиян не использует VPN-сервисы

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) совместно с системой социологических опросов и тестирования V-Project провели исследование популярности VPN-сервисов и уровня доверия к ним среди российских пользователей, сообщается на сайте РОЦИТ.

Исследование проводилось в сентябре 2023 года, в нем участвовали 7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Согласно результатам исследования, 62,5% россиян не используют VPN. 22,1%, наоборот, активно пользуются подобными приложениями. При этом 41,5% опрошенных считают, что использовать их небезопасно. Однако есть и те, кто не согласны с этим, безопасными VPN-сервисы считают 22,5%. Остальная часть респондентов (36%) затруднилась с ответом.

Большинство опрошенных выбирает VPN-сервисы, чтобы заходить на заблокированные в России социальные сети (60,3%) и СМИ (33,9%). Меньше четверти (21,8%) используют подобные приложения, чтобы скачивать фильмы и музыку. Для работы VPN используют 18,1%, а ради анонимности в Сети 17,4%.

При этом, как выяснили эксперты РОЦИТ, неудобство VPN-сервисов уже отразилось на аудитории запрещенных в России ресурсов. Так 38,6% респондентов стали реже заходить в Instagram*, Facebook* (соцсети принадлежат запрещенной и экстремистской Meta*) и X (Twitter) из-за необходимости постоянно включать для этого VPN. 18%, напротив, не затрудняет это делать.

Тем не менее 40,2% респондентов ежедневно используют VPN-сервисы. Меньшее число людей пользуется ими несколько раз в неделю (24,6%) или месяц (16%). Среди опрошенных оказались и те, кто включает VPN даже реже, чем раз в месяц (11,2%).

Среди пользователей наибольшей популярностью пользуются бесплатные VPN-сервисы (73,2%). И только 7,3% опрошенных чаще используют платные.

«Очевидно, что VPN-сервисы используются многими российскими гражданами не только для того, чтобы попасть в запрещенные социальные сети, но и для обхода блокировок, которые были установлены владельцами зарубежных ресурсов по политическим соображениям или под давлением властей недружественных стран. Поэтому перед Роскомнадзором стоит задача сформировать пул надежных VPN-сервисов, которые соблюдают требования российского законодательства и дают пользователям гарантии сохранности персональных данных и личной информации, о полном запрете VPN-сервисов речи быть не может», – прокомментировал исследование председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.