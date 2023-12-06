Украинский депутат объяснила отказ Зеленского от речи в Сенате США рядом причин

Tекст: Вера Басилая

Устинова считает, что голосование по пакету помощи Украине провалится в Сенате, потому что демократы не хотят включать в общий законопроект вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией, который является «супер принципиальным» для Республиканской партии, передает РИА «Новости».

Кроме того, она обвинила сенатора-демократа от Коннектикута Криса Мерфи « большой медвежьей услуге», подразумевая, вероятно, его заявление о том, что «нет пути» к достижению соглашения с республиканцами по границе.

Устинова считает, что Владимир Зеленский не стал выступать в Сенате по ряду других причин, что, по ее мнению, к лучшему.

Ранее свое участие в брифинге «в последний момент» отменил президент Украины Владимир Зеленский.



Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.