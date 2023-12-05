  • Новость часаРоссийская ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА ВСУ над Крымом и Азовским морем
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера» – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

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    5 декабря 2023, 08:16

    ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии на Краснолиманском направлении

    Эксперт: ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии на Краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия снизила интенсивность артиллерийского огня из западных систем на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на многих участках на Сватово-Кременском участке ВСУ снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».

    Эксперт объяснил этот факт неблагоприятными погодными условиями. На сегодня для артиллеристов ВСУ затруднены доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи, а также корректировка ведения огня при помощи БПЛА.

    Напомним, командир гранатометного взвода с позывным Перун сообщил, что ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов.

    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

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    4 декабря 2023, 14:06
    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator

    Российские бойцы начали применять на Днепре аэролодку Alligator

    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы начали применять на херсонском направлении на Днепре «водный внедрожник» – аэролодку Alligator («Аллигатор»), сообщил представитель компании-производителя с аналогичным названием Вячеслав Кочеев.

    Образец лодки представили на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.

    По словам Кечеева, есть позитивные отзывы об эксплуатации в Херсоне, куда их порядка полугода назад отправляли для выполнения задач доставки амуниции, доставки раненых, передает РИА «Новости». Он добавил, что строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования.

    Кочеев рассказал также, что «водные внедорожники» изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье.

    Он добавил, что бойцы активно пользуются изделием в зоне СВО, «нареканий нет», оно закрывает задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, «везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике».

    «Соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы это происходило быстро. Вот там техника активно используется», – добавил Кочеев.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции (СВО).

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    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

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    5 декабря 2023, 06:21
    Российская ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Минобороны: Российская ПВО ночью уничтожила 22 беспилотника ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Системы российской ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватили еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, ПВО пресекла попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    В ведомстве уточнили, что были сбиты 22 украинских БПЛА и перехвачены еще 13 дронов над Азовским морем и Крымом.

    Ранее российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

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    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

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    4 декабря 2023, 09:55
    Пленный солдат ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас «не того» раненого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Леонид Москвин рассказал, как был наказан командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».

    По его словам, было уже темно, раздались выстрелы, и он увидел, что товарища ранило. Москвин его вынес, за что был наказан командиром роты, который сказал: «Зачем ты вытаскивал, надо было кого-то «полегче» взять, не «тяжелого» (имеется в виду тяжесть ранения). После этого Москвина перевели в штурмовики, передает ТАСС.

    По словам пленного, сразу после этого его отправили на позиции. Во время боя он был контужен и попал в плен к российским войскам. На каком именно участке фронта воевал мужчина, не уточняется.

    Ранее пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в его подразделении в рядах ВСУ было много «отказников», поскольку никто не хочет становиться «мясом».

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    4 декабря 2023, 10:45
    ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР

    ФСБ: В ЛНР задержан гражданин Украины, который шпионил за российскими военными

    ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители в Луганской народной республике задержали местного жителя, являющегося гражданином Украины, который собирал информацию о местах дислокации ВС России и передавал ее украинской стороне, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, УФСБ по ЛНР была пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, который действовал в интересах иностранных разведорганов, передает ТАСС.

    Там добавили, что житель региона, чтобы оказать содействие ВСУ, собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и их техники, делая это в том числе с использованием предоставленных противником техсредств.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, подпадающего под статью о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фигурант был задержан. В данный момент следствие продолжается.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР воевавшего за ВСУ россиянина.

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    4 декабря 2023, 20:46
    СМИ: Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО
    СМИ: Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который был осужден за совращение 13-летнего мальчика, покинул тюрьму и отправился на СВО.

    Его сестра Дарья рассказала, что он подписал контракт с Минобороны и ушел в октябре, передает MSK1.RU.

    Как пишет Ura.ru, экс-режиссер принял такое решение, чтобы вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью.

    В прошлом году был вынесен приговор по делу о педофилии в отношении 48-летнего режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По данным прокуратуры, Белостоцкий в ноябре 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении ранее знакомого малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии. Позже суд изменил приговор Белостоцкого: обвинение ему переквалифицировали и снизили наказание до 6,5 лет колонии, сообщили в пресс-службе суда.

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    5 декабря 2023, 05:15
    Украинский солдат рассказал о крайне тяжелой ситуации на Днепре для ВСУ

    Би-би-си: ВС России отрезали от снабжения подразделения ВСУ на восточном берегу Днепра

    Tекст: Вера Басилая

    Переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом российской армии, идут тяжелые бом, российские войска контролируют линии снабжения, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью Би-би-си.

    Солдат рассказал, как лодки с украинскими военными после российских ударов просто исчезали в речной воде. По его словам, ВСУ рассчитывали, что после занятия плацдарма на восточном берегу Днепра российская армия начнет отступать, дав возможность переправить через реку генераторы, топливо и продовольствие, но ожидания не оправдались, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Би-би-си.

    ВС России вместо отступления ударили по ВСУ мощными ударами артиллерии, минометов и огнеметов, превратив место в настоящий «ад». По его словам, так как россияне контролировали все линии снабжения, украинские войска остались без воды, а еду они покупали за свои деньги.

    Украинский военный считает, что командование просто бросило их, а их пребывание на плацдарме имеет скорее политическое значение.

    Ранее российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра.

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    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

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    4 декабря 2023, 10:25
    Военный отметил эффективность модернизированных снарядов «Краснополь»

    Российский боец отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью показали эффективность в зоне спецоперации, рассказал командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки с позывным «Белый».

    По его словам, это очень достойное и опасное оружие, активно используемое на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    «Белый» рассказал, что «Краснополем» российские военные поражали кочующий 120-мм миномет.

    Его сослуживец с позывным «Бармалей» уточнил, что данный снаряд наводится при помощи беспилотника «Орлан» и очень точно бьет.

    Напомним, в начале ноября российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь».

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    4 декабря 2023, 11:05
    ВСУ укрепили группировку под Горловкой подразделением из иностранцев

    Гагин: ВСУ укрепили группировку под Горловкой подразделением из иностранцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска укрепили группировку под Горловкой в ДНР подразделением, состоящим из нескольких десятков иностранцев, сообщил советник главы республики Ян Гагин.

    По его словам, противник укрепил собственную группировку на Горловском направлении бойцами иностранного легиона, всего на этот участок фронта прибыли несколько десятков иностранцев, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что украинские войска готовят в этом районе попытку атаковать позиции российских сил.

    Ранее Гагин сообщил, что украинские войска сконцентрировали под Горловкой в ДНР крупную группировку для проведения атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска.

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    4 декабря 2023, 11:20
    ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске

    ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска в ночь на понедельник нанесли удар по нефтебазе в Луганске, сообщили в военной комендатуре ЛНР, в результате атаки одна из цистерн загорелась.

    Как сообщил источник ТАСС, горела одна цистерна, но на данный момент все уже потушено.

    Как рассказал источник, подъезды к нефтебазе пока перекрыты. Согласно сообщению одного из очевидцев, перед прилетами он слышал звуки работы средств ПВО и двигателей БПЛА.

    Ранее депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, прежде руководивший управлением народной милиции ЛНР, погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске.

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    4 декабря 2023, 18:03
    Юрист: Иноагенты мешают реальным проектам помощи мобилизованным и их семьям

    Юрист Ремесло: Иноагенты с помощью темы с мобилизованными стараются сформировать нужную им повестку в Сети

    Юрист: Иноагенты мешают реальным проектам помощи мобилизованным и их семьям
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В чатах Telegram-канала «Путь домой», который организован якобы для помощи российским мобилизованным и их семьям, с момента их создания присутствуют бывшие и действующие навальнисты, для раскрутки привлекаются иноагенты Михаил Ходорковский и Максим Кац, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло.

    «Во-первых, авторы проекта «Путь домой» до сих пор скрывают лица администраторов канала. Все остальные родственники мобилизованных показывают свои лица. А когда у канала «Путь домой» требуют документы, заявки, например, официально подаваемые для проведения митинга, они сразу замолкают», – рассказал юрист Илья Ремесло.

    «Таже выяснилось, что в чатах канала «Путь домой» с момента их создания присутствуют бывшие и действующие навальнисты, которые активно обрабатывают родственников мобилизованных. И их там никто не банит. Сотрудники запрещенных за экстремизм «штабов Навального» открыто занимаются провокациями и призывают выходить на несогласованные митинги», – указал он.

    Обращает на себя и способ пиара проекта в соцсетях. В частности, прямые ссылки на ресурсы проекта публикует ФБК (признан экстремистской организацией). «Чтобы навальнисты вдруг решили кого-то пиарить, жертвуя своим трафиком, – такого никогда не было. А тут они развернули целую кампанию по поддержке канала», – акцентировал Ремесло.

    «Кроме того, материалы о проекте выходят на ресурсах различных иноагентов, включая Михаила Ходорковского и Максима Каца. Это происходит почти ежедневно. Очевидно, они стараются сформировать нужную им повестку в Сети», – рассуждает эксперт.

    При этом некоторые пользователи говорят, мол, «они ведь стараются нам помочь, какая разница, в каких штабах они ранее состояли?» «Но я могу напомнить, что Анна Ведута, бывшая пресс-секретарь экстремиста Навального, донатит ВСУ. На ее деньги покупались боеприпасы для армии противника и она этим хвасталась в  соцсетях. Вы всерьез думаете, что эти люди хотят вам чем-то помочь?» – риторически добавил Ремесло.

    Собеседник добавил: реализуя этот проект, «навальнисты топят другие проекты, которые действительно занимаются помощью мобилизованным и их семьям».

    Ремесло также рассказывал газете ВЗГЛЯД, что каналу «Путь домой» помогают украинские центры, феминистские движения, получающие американские гранты. «То есть данный проект в своей деструктивной деятельности прикрывается женами мобилизованных таким образом, чтобы это движение невозможно было критиковать. По сути, они хотят столкнуть жен мобилизованных с властью», – пояснял он.

    Напомним, проект «Путь домой» пытается привлекать внимание семей мобилизованных и их близких. Данное сообщество позиционирует себя как площадку, которая занимается возвращением солдат с фронта.

    Технологическая часть проекта, по оценкам ИТ-специалистов, оказалась достаточно продвинутой, что может указывать на целенаправленную подготовку раскрутки сообщества. Так, родственникам мобилизованных предлагается подписывать заранее подготовленные петиции на иностранных сайтах, также для них заранее подготовлены профессионально составленные юридические документы для подачи исков в суды.

    При этом администраторы сообщества оперируют терминологией и технологиями, которая свойственны не женам мобилизованных, а скорее менеджерам из международных компаний, например, «устраивайте брейнштормы», «создавайте вовлекающие активности», а также используют криптоподписи, чтобы данные хранились в зашифрованном виде.

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    4 декабря 2023, 23:21
    Белый дом признался в скором прекращении поставок оружия Киеву

    Помощник Байдена Салливан: США смогут снабжать оружием Киев только до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    Ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал американских конгрессменов проголосовать в поддержку запроса Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева, передает РИА «Новости».

    Помощник Байдена признался, что у администрации США к концу года кончатся ресурсы выделение помощи Украине с американских складов без ущерба для собственной безопасности, передает ТАСС.

    Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, считает Салливан.

    По его словам, новую помощь Киеву конгрессу лучше согласовать до конца года, поскольку деньги заканчиваются, а без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся.

    Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера» – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Почему Россия стала страной нейрооптимистов

      Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

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    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление ВСУ – фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

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