Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».2 комментария
ВСУ стали испытывать снарядный голод под Артемовском
ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов, сообщил участник боев за Артемовск, командир гранатометного взвода с позывным «Перун».
По его словам, украинские военные под Артемовском засели в глухой обороне, поскольку испытывают снарядный голод и пытаются «закрыть прорези при помощи FPV-дронов», передает ТАСС.
Он добавил, что число попыток ВСУ отбить ранее занимаемые позиции тоже существенно сократилось.
В свою очередь советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что ВСУ испытывают снарядный голод на целом ряде направлений, в том числе и на Донецком.
Ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.