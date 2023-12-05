Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Бразилия решила пригласить Путина на саммит G20
Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20
Президент России Владимир Путин будет приглашен на саммит G20, который пройдет в Бразилии в 2024 году, несмотря на ордер на «арест» Международного уголовного суда, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва изданию Correio Brasiliense..
«Приедет Путин или нет, его пригласят», – заявил да Силва, передает RT.
Он также добавил, что «против него есть процесс, он должен оценить последствия».
Бразильский лидер отказался оценивать решение МУС, отметив, что «он их выполняет или не выполняет», напомнив, что Россия и США не признает юрисдикцию МУС. Лула да Силва также уточнил, что Бразилия является подписавшей стороной, и несет ответственность.
Ранее МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина.
Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.