Бразилия решила пригласить Путина на саммит G20

Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Tекст: Вера Басилая

«Приедет Путин или нет, его пригласят», – заявил да Силва, передает RT.

Он также добавил, что «против него есть процесс, он должен оценить последствия».

Бразильский лидер отказался оценивать решение МУС, отметив, что «он их выполняет или не выполняет», напомнив, что Россия и США не признает юрисдикцию МУС. Лула да Силва также уточнил, что Бразилия является подписавшей стороной, и несет ответственность.

Ранее МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина.

Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.