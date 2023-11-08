МВД объявило в розыск выдавшего «oрдер на арест» Путина судью МУС

МВД России объявило в розыск судью МУС Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина

Tекст: Антон Никитин

Согласно базе МВД России, Годинес Сeрхио Херардо Угaльде разыскивается по статье УК, передает ТАСС.

Напомним, 25 сентября МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского по уголовной статье. Кроме того, по уголовной статье в розыск были объявлены первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся мeждународной зaщитой, от 14 декабря 1973 года главы государств пользуются абсолютным иммyнитетом от юрисдикции иностранных государств.