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    Пентагон счел Россию и Китай «долгосрочными угрозами» для Западного полушария
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    Умер Герой Советского Союза Александр Солуянов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    13 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    26 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    24 комментария
    3 декабря 2023, 09:42

    Российские десантники уничтожили две украинские БМП под Вербовым в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские десантники сожгли две БМП украинских военных в районе Вербового в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению Минобороны, в районе Вербового выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» десантники уничтожили две БПМ ВСУ с экипажами внутри, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что БМП выдвигались для атаки на позиции ВС России.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных.

    1 декабря 2023, 17:50
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России, сообщили военкоры.

    Флаг России поднят над Марьинкой, «превращенной врагом в крепость в 2014 году». Отмечается, что ВСУ пока еще продолжают удерживать позиции в северо-западной части, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Уточняется, что боестолкновения в Марьинке представляют собой «бои от подвала к подвалу», поскольку все постройки полностью разрушены и укрыться негде.

    В конце ноября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР.

    Коментарии (45)
    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (18)
    30 ноября 2023, 14:26
    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силы возвращают ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении Россия постепенно возвращает территории, утраченные во время украинского «контрнаступа» летом. Возвращение позиций позволит разгрузить часть российских формирований и перебросить их на другие участки фронта, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино.

    «На Запорожском направлении наблюдается крайне неприятная для ВСУ ситуация. Во время контрнаступления они встретили здесь мощнейшую оборону Российской армии, из-за чего продвижение стало невозможным. На этом фоне украинское руководство приняло решение о постепенном перебрасывании сил в сторону Купянска, Авдеевки и Красного Лимана», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас же ВС РФ перешли к планомерному занятию ранее утраченных позиций. На прошлой неделе мы продвинулись от Приютного в сторону Старомихайловского. В настоящее время наблюдается движение в районе Работино и Вербового. Однако говорить о нашем потенциальном наступлении тут не приходится. Уверен, что для атаки будет выбран другой участок фронта», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее сложившаяся на Запорожском направлении ситуация позволит России занять здесь более выгодные позиции для дальнейшей обороны, что значительно снизит нагрузку на наших военных. Появится возможность перевести часть подразделений на другие участки фронта, где и будет развиваться наступление», – замечает он.

    «Таким образом, продвижение в районе Работино и Вербового закладывает фундамент под будущие победы российских войск. Ситуация здесь кардинальных изменений не претерпит – противнику не поможет даже замерзшее Каховское водохранилище. Перейти по нему могут лишь малые ДРГ, которые наверняка будут обнаружены и ликвидированы нашей разведкой», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино. Об этом сообщают РИА «Новости». В ходе выполнения боевых задач солдаты при помощи гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» поразили выявленные разведподразделения и замаскированные огневые позиции противника. В результате был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону позиций ВС РФ.

    Кроме того, подразделения России, обороняющие берег Каховского водохранилища, усилили антидиверсионную подготовку, пишет РИА «Новости» в другой публикации. По словам инструктора с позывным Штурвал, в скором времени украинская армия может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками местности для того, чтобы начать забрасывать сюда диверсантов.

    За последнее время на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино, накануне проинформировали в Минобороны. Общие потери противника составляют до 55 солдат убитыми и ранеными. Из техники удалось ликвидировать три бронемашины и артиллерийскую систему М777.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники в районе населенного пункта Вербовое. С помощью средств воздушной разведки были обнаружены два танка, один из которых был уничтожен залпом из ПТРК, и две бронемашины ВСУ.

    Оставшиеся солдаты противника  приняли решение о разворачивании техники в обратное направление и бегстве. В свою очередь российский расчет, метко ударивший по противнику, сменил огневую позицию для того, чтобы избежать ответа со стороны украинских солдат.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (15)
    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (62)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

    Коментарии (46)
    3 декабря 2023, 07:47
    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины

    Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям

    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.

    Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.

    По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.

    Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (14)
    1 декабря 2023, 13:17
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, занимают более выгодное положение и расширяют контролируемые зоны на всех направлениях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что боевые возможности ВСУ значительно снижены, в то время как российские военные действуют грамотно и решительно, передает ТАСС.

    Министр перечислил наиболее отличившиеся за прошедший месяц российские подразделения: 810-й бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковые бригады.

    В зоне спецоперации, по словам Шойгу, оборудуются семь современных полигонов, на двух из них работы уже полностью завершились. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, отметил он.

    «Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Шойгу.

    Ранее Шойгу сообщал, что военные учебные центры будут открыты во всех российских субъектах, их число достигнет 137.

    Коментарии (18)
    1 декабря 2023, 12:26
    Эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины

    Военный аналитик Онуфриенко: Украина не сможет выстроить эшелонированную оборону в Донбассе

    Эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина вынуждена переходить к обороне, поэтому противник попытается построить укрепления по всей линии соприкосновения. Однако у ВСУ не хватит ни времени, ни ресурсов для возведения серьезных защитных сооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    «Несмотря на то, что официальные лица Украины в своих заявлениях не могут определиться, продолжится ли наступление зимой или все же ВСУ перейдут в оборону, следует ожидать именно второго варианта развития событий. Дело в том, что на данный момент противник испытывает недостаток ресурсов для продолжения атак», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы знаем о том, что план мобилизации там провален. Соответственно, есть острый дефицит живой силы. Ситуация с западной помощью также оставляет желать лучшего – план по поставкам снарядов для ВСУ не получается выполнить. Кроме того, новые контракты на технику заключаются в меньших объемах, чем раньше», – акцентирует эксперт.

    «О переходе ВСУ к обороне свидетельствует и решение о строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения. И первые работы за Авдеевкой уже начались. Несмотря на то, что Украина планирует возвести довольную длинную линию фортификаций, эшелонированную оборону по примеру нашей линии Суровикина создать у них не получится», – убежден собеседник.

    «На это нет ни ресурсов, ни времени, технические и материальные возможности тоже оставляют желать лучшего. Та линия обороны, которая под силу ВСУ, может быть эффективна только против стратегии огневого вала. Однако она совершенно бесполезна в случае точечных атак. Более того, Россия может наносить удары на тех участках, где фортификации еще не выстроены», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. В планы входит возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией.

    Кроме того, Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на новом этапе. Он ожидает, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не принесшего Украине желаемых результатов из-за хронической нехватки вооружения и сухопутных войск. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

    Напомним, о провале украинского контрнаступления и переходе ВСУ в оборону заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Так он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о начале фортификационных работ и планах усилить защиту по всей северной границе. Депутат также отметил, что ВПК России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за Москвой.

    Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщает в четверг Bloomberg. По этой причине, отмечает агентство, в стране наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Подчеркивается, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».

    Коментарии (6)
    1 декабря 2023, 13:14
    Шойгу озвучил потери ВСУ в ходе «контрнаступления»

    Шойгу: За полгода «контрнаступления» ВСУ потеряли более 125 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения, поставки западного оружия и мобилизация лишь увеличивают потери украинских подразделений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Как сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Министр добавил, что за полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения.

    Напомним, 30 октября Шойгу заявил, что ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных.

    Коментарии (12)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    @ IMAGO/Heike Lyding/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (38)
    2 декабря 2023, 03:31
    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России

    Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ говорят, что ресурсы армии России неисчерпаемы

    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности, а также обладает неисчерпаемыми ресурсами, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.

    Журналист рассказала, что украинцы угнетены, потому что склады ВСУ пусты, и нечем стрелять. Кроме того, они находятся под впечатлением от неисчерпаемых ресурсов российской армии, передает RT.

    Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик, а многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки.

    Ранее Bloomberg сообщило, что из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния.

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    Коментарии (21)
    30 ноября 2023, 14:43
    ВСУ потеряли за сутки под Андреевкой в ДНР до 270 военнослужащих
    ВСУ потеряли за сутки под Андреевкой в ДНР до 270 военнослужащих
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за последние сутки потеряла до 270 человек на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Андреевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 270 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа. У Желанного в ДНР уничтожена американская РЛС борьбы AN/TPQ-37.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки штурмовиков 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область). Украинская армия потеряла до 45 человек.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовиков 60-й механизированной бригады ВСУ у Ямполовки (ДНР). ВСУ потеряли до 250 человек, две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 100 человек, танк, две бронемашины.

    На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ у Вербового (Запорожская область). Поражены живая сила 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии оперативного назначения у Работино и к северу от Новопокровки в Запорожской области. Там украинская сторона за сутки потеряла до 30 человек.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 человек.

    Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ у Красноармейска и Новогродовки (ДНР), две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    ПВО за сутки уничтожили девять украинских дронов.

    С начала СВО уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотников, 442 ЗРК, 13 712 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (3)
    1 декабря 2023, 09:59
    ВСУ стали испытывать снарядный голод под Артемовском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов, сообщил участник боев за Артемовск, командир гранатометного взвода с позывным «Перун».

    По его словам, украинские военные под Артемовском засели в глухой обороне, поскольку испытывают снарядный голод и пытаются «закрыть прорези при помощи FPV-дронов», передает ТАСС.

    Он добавил, что число попыток ВСУ отбить ранее занимаемые позиции тоже существенно сократилось.

    В свою очередь советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что ВСУ испытывают снарядный голод на целом ряде направлений, в том числе и на Донецком.

    Ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

    Коментарии (16)
    1 декабря 2023, 10:10
    ФСБ задержала жителя Рязани за совершение терактов по заданию Украины

    Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию военной разведки Украины

    ФСБ задержала жителя Рязани за совершение терактов по заданию Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завербованный военной разведкой Украины житель Рязани задержан за совершение терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и пресс-службе Следственного комитета.

    По данным СК, подозреваемый был установлен в ходе расследования дела о подрыве 11 ноября самодельного взрывного устройства (СВУ) на перегоне Рыбное – Блокпост 204-й км в Рязанской области, когда опрокинулись 15 вагонов проходившего грузового поезда, передает ТАСС.

    Как рассказали в СК, им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий двойное гражданство России и Италии, задержанный дал признательные показания.

    Как отметили в ЦОС ФСБ, согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при участии латвийских спецслужб. В марте 2023-го он вернулся в Рязань.

    Ранее сообщалось, что следы взрывчатки были обнаружены на участке железной дороги в Рязанской области, где в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

    Напомним, на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

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