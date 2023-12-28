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    Евросоюз вгоняет себя в долги ради Украины
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    Кадыров выдвинул гостям Ивлеевой предложение
    Минфин Украины признался в отсутствии средств для мобилизации
    Тимошенко предложила Зеленскому придумать план для спасения Украины
    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
    ФАС возбудила дело после повышения цен на яйца
    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения
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    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    6 комментариев
    28 декабря 2023, 07:27

    Посол Антонов заявил, что вся натовская техника будет сожжена на Украине

    Посол Антонов заявил о боязни чиновников в США «признать сокрушительный успех России» в освобождении Марьинки

    Посол Антонов заявил, что вся натовская техника будет сожжена на Украине
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом не может не видеть успехов российских солдат, но американским чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов отметил, что США направили Украине «кровавый новогодний подарок». По его словам, США демонстрируют готовность воевать «до последнего украинца», хоть и «с небольшим дополнением – «сколько хватит денег». При этом США рекламируют украинские фетишные «победы», заявил Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram.

    Посол выразил уверенность, что США не рассчитывают победить Россию «на поле боя», но «подталкивают марионеточный режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель». Он подчеркнул, что американские поставки Украине не изменят «ситуацию «на земле», а на все террористические выходки Украины Россия даст «решительный ответ».

    «Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение», – заявил он.

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен объявил, что США выделяют «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов.

    Российские войска взяли город Марьинку к юго-западу от Донецка под полный контроль. Девять лет ВСУ укрепляли Марьинку всеми доступными способами и доукрепили до полной крепости, в которой в укрепрайон был превращен буквально каждый подвал.

    27 декабря 2023, 15:14
    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани житель Ростовской области

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор жителю Ростовской области, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

    Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

    В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.

    Коментарии (26)
    27 декабря 2023, 12:32
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»

    Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач

    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    @ mil.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая РСЗО может выполнять как задачи дистанционного минирования, так и уничтожения войск противника на большой площади. Более того, для ее внедрения в войска можно просто модернизировать уже существующие машины «Земледелия». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО на базе «Земледелия».

    «Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.

    «Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.

    Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.

    Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.

    Коментарии (12)
    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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    27 декабря 2023, 14:48
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили живую силу и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.

    Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.

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    27 декабря 2023, 13:38
    Украинский командующий пожаловался на ситуацию на восточном фронте

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский вновь заявил о сложной ситуации на восточном фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне конфликта, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

    По его словам, ситуация на востоке остается сложной, ВСУ испытывают трудности на Северском, Краснолиманском, Купянском и Артемовском направлениях, передает ТАСС.

    Ранее Сырский заявил, что ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе.

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    27 декабря 2023, 16:31
    Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек

    Министр финансов Украины Марченко заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек

    Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр финансов Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом будет проводиться бюджетное финансирование мобилизации 500 тыс. человек для вооруженных сил Украины, которую анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

    «Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит», – приводит ТАСС слова Марченко.

    Министр также добавил, что не вполне готов работать в формате «обеспечить любой ценой», потому что у него «много вопросов по поводу цены этого обеспечения».

    По словам Марченко, мобилизация полумиллиона человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов, и дополнительных возможностей для их урезания нет. При этом министр выразил надежду на обещанную помощь США и ЕС.

    При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию 500 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что в украинских консульствах в ЕС возникли очереди из-за новостей об изменениях правил мобилизации.

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    27 декабря 2023, 17:03
    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    Financial Times: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада, сообщило издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

    По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что сокращение государственных расходов и стремительно растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу.

    Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за сокращения помощи от Вашингтона, 61 млрд долларов будет сложно найти.

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    27 декабря 2023, 20:41
    Тимошенко предложила Зеленскому придумать план для спасения Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения, считает лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    В своем видеообращении, опубликованном в соцсети, Тимошенко признала, что Украина оказалась в трудной ситуации. Политик указала на сокращение поставок оружия, которого хватает лишь на то, чтобы не проиграть, передает РИА «Новости».

    «Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», – сказала Тимошенко.

    Ранее Тимошенко и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

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    27 декабря 2023, 14:45
    Лавров назвал конфликт между властью и армией на Украине делом Киева
    Лавров назвал конфликт между властью и армией на Украине делом Киева
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Конфликт между ветвями власти и армией на Украине – это внутреннее дело страны, которая утратила самостоятельность, и ее западного руководства, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Насчет разборок в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием я никаких комментариев делать не буду», – передает ТАСС слова Лаврова.

    Министр предложил тем, кто управляет Украиной, заботиться по этому поводу.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. Тогда киевский мэр поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с Зеленским продолжаются конфликтные отношения. 

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    27 декабря 2023, 10:10
    Американский зоолог призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике

    Американский зоолог Стейнер: США нужно отозвать претензии на расширение шельфа в Арктике

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты должны отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике для защиты Северного Ледовитого океана, заявил заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.

    По его словам, Штаты в качестве страны, не ратифицировавшей Конвенцию ООН по морскому праву, ходят по тонкому льду, выдвигая подобные претензии, передает РИА «Новости».

    Стейнер отметил, что странам следует объединиться для защиты Северного Ледовитого океана, а не присоединяться к гонке за ресурсами в Арктике.

    Эксперт назвал настоящим беспорядком эту ситуацию, подчеркнув, что именно Штаты должны на себя лидирующую роль и потребовать отзыва претензий всех стран на расширение арктического шельфа.

    Ранее госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике.

    Полярник Виктор Боярский объяснил желание США расширить территории в Арктике.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какое «грязное» дело США затеяли в Арктике.

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    28 декабря 2023, 04:19
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, а также в городах Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем вооруженных сил Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога, как и на той части Запорожской области, которая удерживается ВСУ. В подконтрольных украинским властям районах Херсонской области тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Накануне взрывы прогремели в Одессе.

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    28 декабря 2023, 02:24
    Россия собралась запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Стало известно о планах Россельхознадзора запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Tекст: Антон Антонов

    Россельхознадзор считает, что нужно ввести временные ограничения на транзит всей птицеводческой продукции из США в Казахстан, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что в 2023 году объем таких поставок снизился с 23 тыс. тонн (показатель 2022 года) до 15 тыс. тонн. Ограничение транзита источник связывает с угрозой высокопатогенного гриппа птиц – эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. Всемирная организация здравоохранения животных сообщала, что в 2023 году в США выявили свыше 290 случаев птичьего гриппа.

    Напомним, вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована также в Европе. В некоторых регионах России также прошла эпидемия птичьего гриппа, которая сформировала дефицит курятины на внутреннем рынке.

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    27 декабря 2023, 10:33
    ВС России повредили объекты инфраструктуры в подконтрольном Киеву Херсоне

    Глава обладминистрации Прокудин: В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    Объекты инфраструктуры и предприятия повреждены в подконтрольном Киеву Херсоне, где ночью произошли взрывы, заявил глава подчиненной украинской столице областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, повреждены инфраструктурные объекты и предприятия, однако неизвестно их количество и степень разрушений, передает ТАСС.

    Ранее в контролируемом киевским режимом Херсоне пятый раз за сутки прозвучали взрывы.

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    27 декабря 2023, 09:38
    В Раде заявили, что закон о мобилизации загоняет людей в угол

    Депутат Рады Шевченко: Закон о мобилизации загоняет украинцев в угол

    Tекст: Александра Юдина

    Мобилизацией Киев загоняет людей в угол, как собак, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

    По его словам, этот закон про то, чтобы загнать украинских мужиков, как собак, в один угол, передает RT.

    Также Шевченко добавил, что позднее «эти же собаки могут стать волками», и Украина получит обратный эффект.

    Кроме того, Шевченко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путем.

    Ранее в Раде отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

    Напомним, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Если вступит в силу новый законопроект о мобилизации, власти Украины могут отправить на фронт инвалидов. Также речь идет об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.

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    28 декабря 2023, 06:36
    Украинские беспилотники сбиты над Крымом

    ПВО сбила два украинских беспилотника над Крымом

    Украинские беспилотники сбиты над Крымом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над Крымом сбито два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что система ПВО сработала над морем, по предварительной информации, был сбит беспилотник.

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