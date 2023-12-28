Посол Антонов заявил о боязни чиновников в США «признать сокрушительный успех России» в освобождении Марьинки

Tекст: Антон Антонов

Антонов отметил, что США направили Украине «кровавый новогодний подарок». По его словам, США демонстрируют готовность воевать «до последнего украинца», хоть и «с небольшим дополнением – «сколько хватит денег». При этом США рекламируют украинские фетишные «победы», заявил Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram.

Посол выразил уверенность, что США не рассчитывают победить Россию «на поле боя», но «подталкивают марионеточный режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель». Он подчеркнул, что американские поставки Украине не изменят «ситуацию «на земле», а на все террористические выходки Украины Россия даст «решительный ответ».

«Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение», – заявил он.

Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен объявил, что США выделяют «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов.

Российские войска взяли город Марьинку к юго-западу от Донецка под полный контроль. Девять лет ВСУ укрепляли Марьинку всеми доступными способами и доукрепили до полной крепости, в которой в укрепрайон был превращен буквально каждый подвал.