Япония захотела обсудить с Россией рыбный промысел возле Курил

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в данный момент ведется координация на разных уровнях, однако Токио не получает положительного ответа от Москвы по вопросу осуществления промысла, эта работа будет продолжена, передает ТАСС.

Камикава заявила, что вина при этом лежит на России.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России «в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты».

