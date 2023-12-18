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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 17:11

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

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    15 декабря 2023, 20:55
    Монсона лишили гражданства США

    Боец ММА Монсон лишился гражданства США

    Монсона лишили гражданства США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское гражданство бойца Джеффа Монсона, получившего российское гражданство в 2018 году, прекращено, сообщил сам спортсмен в пятницу.

    Монсон в мае посетил американское посольство в Стамбуле, он заполнил там документы на отказ от гражданства, заплатил сборы, но процедура затянулась, рассказал собеседник ТАСС.

    Обычно отказ от гражданства занимает около двух месяцев, но в этот раз получилось больше. 15 декабря Монсон узнал, что больше не является гражданином США.

    В сентябре Монсон избрался в парламент (Курултай) Башкирии.

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    15 декабря 2023, 18:50
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецслужбы США в течение двух лет не могут отыскать папку, содержащую разведывательные данные по России, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным CNN, папка с информацией о «российских агентах» и «вмешательстве» России в выборы США пропала из Белого дома еще во времена президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что ценность пропавшей папки настолько велика, что доступ к ней можно было получить лишь с высшим допуском секретности.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией сплетен и русофобских выпадов заявление о вмешательстве России в выборы в США.

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    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    16 декабря 2023, 04:27
    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России

    Financial Times сообщила о переговорах стран G7 по вопросу использования замороженных активов России

    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В последние недели представители стран G7 активизировали переговоры об использовании части замороженных активов России, сообщают СМИ.

    Переговоры стали вестись активнее после того, как не были приняты два пакета финансовой помощи Украине на сумму свыше 100 млрд долларов. Обсуждение замороженных активов России может состояться в феврале 2024 года – встреча лидеров стран G7 может быть приурочена к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

    Как заявил представитель американских властей, США считают, что «для принятия решения есть короткие сроки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов, но Конгресс США пока отказывается одобрить запрос.

    Коментарии (32)
    16 декабря 2023, 02:29
    РВСН предложили меры противодействия ПРО США

    Командующий РВСН Каракаев рассказал о предложенных мерах противодействия ПРО США

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетные войска стратегического назначения предложили ряд военно-технических мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы ПРО США, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

    Эти меры должны «обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач», сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

    Речь идет о создании комплексов с «современными средствами противодействия» системам ПРО «с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем», передает РИА «Новости».

    Также указывается на необходимость развивать научно-технический задел в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения.

    Должны продолжаться работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы ПРО, сказал Каракаев.

    Он выразил уверенность, что США будут пытаться нивелировать возможности стратегических ядерных сил России. При этом Россия и США продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных ракет, а также баллистических ракет подводных лодок, передает ТАСС.

    Каракаев сообщил, что состояние РВСН характеризуется высокой готовностью к выполнению задач. Доля современных ракетных комплексов в РВСН увеличена до 88%. «Что касается количества МБР и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определенном для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года», – сообщил Каракаев. Он указал, что для системы ядерного сдерживания России «это 700 носителей и 1550 боевых блоков». РВСН «в своем составе имеет 60% носителей и боевых зарядов СЯС». «Несложно посчитать их количество», – сказал он.

    В ближайших планах РВСН – постановка на боевое дежурство полка в Ужуре (Красноярский край) с новым ракетным комплексом «Сармат». Завершается создание нового шахтного ракетного комплекса «Сармат».

    После 2025 года ожидается перевооружение полков с МБР «Тополь-М». Уже проведено перевооружение РВСН с подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на ПГРК «Ярс». Каракаев сообщил также, что гиперзвуковой блок «Авангард», который используется сейчас на МБР шахтного базирования, установят и в мобильных ракетных комплексах.

    Каракаев отметил, что российская сторона способна быстро возобновить производство ракет средней и меньшей дальности. Ракетные полки и воинские части РВСН оснастят в том числе разведывательно-ударными БПЛА. На 2024 год запланированы семь пусков МБР.

    Напомним, по данным на 2023 год, Россия обладает самым большим арсеналом атомного оружия в мире.

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    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

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    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    15 декабря 2023, 20:02
    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя в России

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года

    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя в России
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года, сообщили в Минздраве.

    «Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, – главные цели концепции», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Основными задачами концепция также ставит укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью.

    Также планируется усилить профилактические меры, в том числе усовершенствовать практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя.

    Особое внимание будет уделено сокращению «нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей», а также противодействию нелегальному производству алкогольной продукции, ее подпольной продаже и уклонения от уплаты акцизов.

    Главным итогом реализации концепции должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения с 8,9 литра этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 литра к 2030 году.

    Ранее Минфин опроверг повышение минимальных цен на алкоголь с нового года до 299 рублей за 0,5 литра на водку и  556 рублей на коньяк.

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    16 декабря 2023, 15:07
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО России отразила попытку украинской армии нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны.

    «Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

    С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.

    Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.

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    15 декабря 2023, 20:20
    На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла

    МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министерство внутренних дел Украины объявило Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «скрывающимся от досудебного расследования», теперь он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.

    Как указано в базе, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины и числится в розыске с 11 ноября, информация в карточке обновлена 15 декабря. Отмечается, что указана также мера пресечения – содержание под стражей. В карточке разыскиваемого прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев, передает РИА «Новости».

    Ранее патриарх Кирилл призвал русских и украинцев защититься от попытки внешних сил «сеять рознь» между братскими народами, взяв «в руки щит любви».

    Напомним, СБУ объявила в розыск главу Минобороны Сергея Шойгу, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, директора СВР Сергея Нарышкина, официального представителя МИД России Марию Захарову, главу МВД Владимира Колокольцева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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    16 декабря 2023, 14:12
    В США раскритиковали идею отправки американского генерала в Киев

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что ни один американский генерал не поможет Украине

    В США раскритиковали идею отправки американского генерала в Киев

    Tекст: Александра Юдина

    Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, дающие множество советов касательно этого конфликта американцы похожи на 70-летних инструкторов из вашей местной автошколы, которые обучают гонщиков «Формулы-1» вождению гоночной машины, передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что генералы США не участвовали в подобных украинскому конфликтах со времен Второй мировой войны, в этой связи ни один военачальник не имеет квалификации и опыта в проведении общевойсковых операций против равного противника.

    Более того, экс-разведчик сравнил отношение Вашингтона к украинскому конфликту с поведением алкоголика, которому нужно дать опуститься на самое дно, чтобы он сам понял, что нуждается в помощи.

    Ранее американский генерал-лейтенант Антонио Агуто заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

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    15 декабря 2023, 17:36
    Следком предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

    Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства России за любые тяжкие преступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    По оценкам ведомства, необходимо изменить законодательство России так, чтобы натурализованного гражданства можно было лишить не только за отдельные виды преступлений, как сейчас, но и за любое умышленное тяжкое преступление.

    «СК России всегда выступал за закрепление на законодательном уровне нормы о лишении натурализованных граждан российского гражданства в случаях совершения ими преступлений», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Следкома.

    Ранее сообщалось, что СК России направил в МВД запрос на лишение гражданства семерых обвиняемых в преступлениях. Осужденные ранее получили российское гражданство, но совершили преступления по статьям об уклонении от военной и гражданской альтернативной службы, а также о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

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