На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию россиянки и украинки на «Мисс Земля»

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинку не показали зрителям из-за «непонятных неполадок», все участницы выступали группами по пять человек у микрофонов, когда на сцене показалась группа с Фейер, трансляция прервалась и продолжилась уже на других участниках, утверждает украинская пресса, передает РИА «Новости».

На следующем этапе конкурсантки выступали в купальниках, украинка «оказалась неподалеку» от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».

Также в публикациях выразили возмущение тому, что Фейер не попала даже в топ-20, тогда как Луконькина вошла в топ-8. По их мнению, украинке не дали достаточно экранного времени.

В конкурсе «Мисс Земля-2023» победила представительница Албании Дрита Зири.