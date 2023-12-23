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На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»
На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию россиянки и украинки на «Мисс Земля»
В суперфинале «Мисс Земля» во Вьетнаме российскую участницу Дарью Луконькину и украинскую участницу Анастасию Фейер заставили выступать на одной сцене, пишут украинские СМИ.
Украинку не показали зрителям из-за «непонятных неполадок», все участницы выступали группами по пять человек у микрофонов, когда на сцене показалась группа с Фейер, трансляция прервалась и продолжилась уже на других участниках, утверждает украинская пресса, передает РИА «Новости».
На следующем этапе конкурсантки выступали в купальниках, украинка «оказалась неподалеку» от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».
Также в публикациях выразили возмущение тому, что Фейер не попала даже в топ-20, тогда как Луконькина вошла в топ-8. По их мнению, украинке не дали достаточно экранного времени.
В конкурсе «Мисс Земля-2023» победила представительница Албании Дрита Зири.