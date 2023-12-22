Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.24 комментария
Россиянка вошла в топ-8 конкурса «Мисс Земля – 2023»
Жительницу Нижнего Новгорода Дарью Луконькину включили в топ-8 международного конкурса «Мисс Земля – 2023», финал мероприятия состоялся во вьетнамской столице Хошимине 22 декабря.
Луконькина выступила перед зрителями в зеленом платье с открытыми плечами и рисунком, напоминающим еловые ветви, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на трансляцию конкурса в YouTube.
Россиянка сначала вошла в топ-20, затем в топ-12, а потом и в топ-8 конкурса. На одном из этапов она отвечала на вопрос о снижении рождаемости в мире. Она ответила, что дети – важная часть жизни, и призналась, что очень их любит. Также участница отметила, что сама учится в педагогическом университете.
В следующий этап конкурса Луконькина не прошла, обладательницей титула стала Дрита Зири из Албании.
В октябре россиянка завоевала титул «Супермодель Вселенной – 2023».