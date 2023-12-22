Россиянка вошла в топ-8 конкурса «Мисс Земля – 2023»

Tекст: Валерия Городецкая

Луконькина выступила перед зрителями в зеленом платье с открытыми плечами и рисунком, напоминающим еловые ветви, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на трансляцию конкурса в YouTube.

Россиянка сначала вошла в топ-20, затем в топ-12, а потом и в топ-8 конкурса. На одном из этапов она отвечала на вопрос о снижении рождаемости в мире. Она ответила, что дети – важная часть жизни, и призналась, что очень их любит. Также участница отметила, что сама учится в педагогическом университете.

В следующий этап конкурса Луконькина не прошла, обладательницей титула стала Дрита Зири из Албании.

В октябре россиянка завоевала титул «Супермодель Вселенной – 2023».