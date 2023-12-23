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Выборы-2024: Голосование позволяет нам оставаться людьми
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: Люди, игнорирующие выборы, «прячут голову в песок»
Если мы хотим как-то менять свою жизнь, то на выборы идти надо. Если человек игнорирует участие в голосовании, он, наверное, считает себя страусом, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Дмитрий Губерниев.
«Выборы – это дело каждого. Но если мы хотим как-то менять свою жизнь, то идти на участки надо. Более того, голосование позволяет нам оставаться людьми. А если человек игнорирует данное мероприятие, он, наверное, считает себя страусом» – считает Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор, советник гендиректора телеканала «Россия».
«Иначе сложно объяснить желание некоторых граждан «засунуть голову в песок» и сидеть на месте. Ответственные россияне приходят на участок и опускают заполненный бюллетень в урну», – подчеркнул он.