Глава МИД Польши в Киеве заявил о «тупике на фронте» на Украине

Глава МИД Польши Сикорский на пресс-конференции с Кулебой заявил о «тупике на фронте» на Украине

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Сикорский, «сейчас, когда на фронте тупик», происходит «правильное испытание, чтобы увидеть, кто готов помочь». Он призвал ЕС активизировать оборонную промышленность, поскольку исход конфликтов определяется «не тактическими сражениями, а производством». Сикорский заверил, что позиция Польши по Украине остается неизменной, Польша поддерживает украинское стремление в Евросоюз и НАТО, передает ТАСС.

Отметим, что в конце ноября в Брюсселе Кулеба резко оборвал вопрос журналистки о том, что необходимо Киеву для выхода из тупикового положения на фронте. Тогда Кулеба, не дав ей завершить вопрос, заявил: «Нет никакого тупика», – пишет «Российская газета».

Напомним, в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома.