Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.0 комментариев
Замглавы Минобороны: Европейский континент стал ареной противостояния западных стран с РФ
Замглавы Минобороны Герасимов заявил, что Европа стала ареной противостояния коллективного Запада с России
Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в НАТО, а также наращивание военного присутствие альянса в Заполярье и других регионах оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе, сообщил начальник Генерального штаба ВС России и первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, европейский континент стал ареной противостояния западных стран с Россией в политической и экономической сферах, передает ТАСС.
Также Герасимов отметил, что Соединенные Штаты системно разрушают нормы международного права, тем самым подрывая роль Организации Объединенных Наций как гармонизирующего межгосударственные отношения ключевого института.
Кроме того, генерал добавил, что военно-политическая обстановка в мире в данный момент претерпевает масштабные изменения, формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.
«Вашингтон любой ценой стремится сохранить западноцентричную структуру построения миропорядка, обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности», – отметил Герасимов.
Замглавы ведомства также подчеркнул, что действия США разрушили все соглашения, которые составляли основу системы контроля вооружений.
В заключение он указал на то, что российская сторона при этом сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.
Ранее Герасимов заявлял, что кризис на Украине стал следствием гибридной прокси-войны США против России.