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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 19:52

    Замглавы Минобороны: Европейский континент стал ареной противостояния западных стран с РФ

    Замглавы Минобороны Герасимов заявил, что Европа стала ареной противостояния коллективного Запада с России

    Замглавы Минобороны: Европейский континент стал ареной противостояния западных стран с РФ
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Sven Simon/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в НАТО, а также наращивание военного присутствие альянса в Заполярье и других регионах оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе, сообщил начальник Генерального штаба ВС России и первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов.

    По его словам, европейский континент стал ареной противостояния западных стран с Россией в политической и экономической сферах, передает ТАСС.

    Также Герасимов отметил, что Соединенные Штаты системно разрушают нормы международного права, тем самым подрывая роль Организации Объединенных Наций как гармонизирующего межгосударственные отношения ключевого института.

    Кроме того, генерал добавил, что военно-политическая обстановка в мире в данный момент претерпевает масштабные изменения, формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

    «Вашингтон любой ценой стремится сохранить западноцентричную структуру построения миропорядка, обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности», – отметил Герасимов.

    Замглавы ведомства также подчеркнул, что действия США разрушили все соглашения, которые составляли основу системы контроля вооружений.

    В заключение он указал на то, что российская сторона при этом сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.

    Ранее Герасимов заявлял, что кризис на Украине стал следствием гибридной прокси-войны США против России.

    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (15)
    20 декабря 2023, 12:22
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому

    Военкор Громов: Россия планомерно уничтожает все украинские носители ракет Storm Shadow

    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные, судя по всему, бьют по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24. Это необходимо для того, чтобы противник не смог использовать западные ракеты Storm Shadow. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кропивницком (Кировоград)

    «В Кировоградской области Украины находится аэродром Канатово. Оттуда, насколько известно, взлетают носители ракет Storm Shadow, в частности Су-24», – сказал Федор Громов, военный корреспондент. Он допускает, что именно они стали целью ударов ВС РФ. 

    По мнению собеседника, наши войска превентивными ударами стремятся уничтожить украинскую авиацию. «У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», – подчеркнул Громов.

    При этом, как полагает военный корреспондент, Кировоградская область имеет слабую систему ПВО. Он отметил, что переданные Западом комплексы расположены в основном в Киеве. «Не исключено, что наши удары наносятся силами «Искандеров», – считает Громов. Собеседник также допускает, что в атаке могли быть задействованы и беспилотники «Герань». Он прогнозирует, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наносить удары по этой цели.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины. Отмечается, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Примечательно, но ВС РФ уже не первый раз за последнее время наносят удары по этой территории.

    Аналогичные сообщения поступали несколькими днями ранее. Также в конце ноября сообщалось о массированной атаке, в том числе на Кировоградскую область. Кроме того, в октябре отмечалось, что в результате российских ударов в регионе был поврежден объект инфраструктуры, что привело к возгоранию.

    Коментарии (19)
    20 декабря 2023, 09:09
    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

    Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной – скорее всего, фронт рухнет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, не состоялась, поэтому весной закончится организованное военное сопротивление – и, скорее всего, фронт рухнет, передает РИА «Новости». Он добавил, что «сильно садится наступательный потенциал», отсутствует достаточное количество снарядов и подготовка.

    Балицкий добавил, что нацбатов, которые ранее показывали хорошую динамику боя, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось, а  украинская армия состоит «из дедушек или шпаны».

    По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, она несет огромные потери. Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.

    «Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», – отметил глава Запорожской области.

    Ранее Балицкий высказал уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.

    Коментарии (40)
    19 декабря 2023, 02:48
    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге

    В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на участника СВО после замечания о парковке на тротуаре

    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции на Украине, который сделал им замечание из-за частично припаркованного на тротуаре Lexus, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Конфликт произошел после того, как 40-летний участник СВО сделал «замечание за неправильную парковку» мужчинам, которые находились рядом с машиной. Словесная перепалка переросла в драку. Как сообщила полиция, «избив пешехода, злоумышленники уехали». Подозреваемых нашли и задержали. Это местные жители, одному из них 31 год, другому – 33. Открыто уголовное дело о хулиганстве, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в Крыму под административный арест посадили мужчину, публично оскорбившего ВС России и избившего отца участника СВО.

    Коментарии (73)
    20 декабря 2023, 10:15
    В Ростовской области закрыли отель из-за отказа заселить бойцов СВО

    В Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после отказа заселить бойцов спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    В Миллеровском районе Ростовского региона закрыли отель «Добрыня» после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации.

    В данный момент в отеле не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

    Два дня назад участников СВО не пустили в отель «Добрыня», несмотря на бронирование номера. Хозяйка отеля отметила, что старается не заселять военнослужащих, поскольку «солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор». Другие представители отеля рассказали, что волонтер по ошибке забронировала для военных семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми.

    Коментарии (37)
    19 декабря 2023, 09:15
    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой

    Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции в районе села Новомихайловка, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Новомихайловкой ВСУ были вынуждены отойти с ряда позиций на переднем крае линии обороны и уйти вглубь, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация нанесли удары по украинским войскам у Новомихайловки.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 12:34
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN

    Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России

    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину.

    По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.

    Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.

    «Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.

    Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 14:37
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными

    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

    Кроме того, Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Ранее Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных ВС России, в пять раз превышает площадь, которую занимали ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции.

    Коментарии (30)
    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


    Коментарии (12)
    21 декабря 2023, 08:48
    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ

    Focus: Ежедневные потери среди украинских военных составляют около 800 человек

    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ
    @ Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек, пишет немецкое издание Focus.

    По данным издания, в среднем подсчитаны потери украинских военных, они ежедневно составляют около 800 человек, передает RT.

    В статье отмечается, что ВСУ необходимо набирать более 20 тыс. человек в месяц для восполнения потерь.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Коментарии (27)
    19 декабря 2023, 18:24
    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, приходится воевать в условиях преимущества противника и в вооружении, и в личном составе, передает ТАСС.

    Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на Купянском, Артемовском и Лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на Купянском направлении и нанесли поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.

    Ранее репортер CNN рассказал, что солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА.

    Коментарии (7)
    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (23)
    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


    Коментарии (28)
    19 декабря 2023, 10:35
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рядовые бойцы и офицеры ВСУ раскритиковали своих командиров, западных союзников и указали на системные проблемы украинских войск.

    Украинский оператор разведывательного дрона с ником «Рядовой Шутник» рассказал, что целую неделю перед наступлением по российским позициям наносили массированные артиллерийские удары, при этом им дали понять, что снарядов калибра 82 и 120 мм у ВСУ очень много, а 155 мм – практически неограниченно, передает РИА «Новости».

    По его словам, предполагалось, что за 12 часов ВСУ продвинутся на 5–10 километров, а за сутки прорвут первую линию обороны и подготовят плацдарм для следующих бригад, которые должны были взять Токмак.

    На вопрос: «А если что-то пойдет не так?» им ответили, что у командования есть «план Б», которого, как оказалось, не было.

    Причины провала, по его мнению, – минные поля и разрушение плотины Каховской ГЭС, спутавшие все карты.

    Другой боец, выступающий под псевдонимом Арти Грин, рассказал, что у ВСУ не было «никаких шансов», но в Киеве не сумели адекватно оценить ситуацию.

    По его словам, когда готовились к наступлению, то понятия не имели о ресурсах противника, зато в телевизоре часто появлялся Буданов и сообщал, что якобы «у них (у русских) все плохо», а «мы еще сезон в Крыму застанем».

    Очевидно, командование сильно недооценило российские возможности. А союзники поставили ВСУ в «неудобное положение», не дав нужного оружия.

    В итоге Грин заявил, что в таких условиях ВСУ повезло, что прорыва к Азовскому морю не случилось.

    Военнослужащий и телеведущий Сергей Гнездилов рассказал, что 47-я бригада, наступавшая в Запорожской области, быстро оказалась обескровлена, аналогичная ситуация была и во всех пехотных частях ВСУ.

    Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит, что командиры не считаются с жертвами. Солдат бросают в «мясные штурмы» – атаки без артиллерийской подготовки и разведки – и заставляют держать «мясные обороны» при многократном превосходстве российских сил.

    «Пока потери не достигнут 70%, никто не разрешит отступить», – добавляет он.

    По его словам, «ротный считается хорошим, только если его подразделение несет реальные физические потери» 60–80 человек в месяц.

    Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 15:27
    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

    Дочь актера Ивана Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел в Донбассе

    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Евдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актера Ивана Охлобыстина, сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки с гуманитарной помощью в Донбасс.

    По ее словам, сам актер и его супруга актриса Оксана Арбузова в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Известно, что женщина уехала в Ростов за добавкой помощи, а актер в этом время попал под обстрел, тогда и «словил пулю». «Слава Богу, (был) в броне! Горжусь невероятно», – сказала дочь актера.

    На связь с поклонниками артист пока не выходил.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.

    Коментарии (18)
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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

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