Замглавы Минобороны: Европейский континент стал ареной противостояния западных стран с РФ

Замглавы Минобороны Герасимов заявил, что Европа стала ареной противостояния коллективного Запада с России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, европейский континент стал ареной противостояния западных стран с Россией в политической и экономической сферах, передает ТАСС.

Также Герасимов отметил, что Соединенные Штаты системно разрушают нормы международного права, тем самым подрывая роль Организации Объединенных Наций как гармонизирующего межгосударственные отношения ключевого института.

Кроме того, генерал добавил, что военно-политическая обстановка в мире в данный момент претерпевает масштабные изменения, формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

«Вашингтон любой ценой стремится сохранить западноцентричную структуру построения миропорядка, обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности», – отметил Герасимов.

Замглавы ведомства также подчеркнул, что действия США разрушили все соглашения, которые составляли основу системы контроля вооружений.

В заключение он указал на то, что российская сторона при этом сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.

Ранее Герасимов заявлял, что кризис на Украине стал следствием гибридной прокси-войны США против России.