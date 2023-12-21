Замминистра Минобороны Герасимов заявил, что кризис на Украине стал следствием гибридной прокси-войны США против России

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указаны его слова о том, что ключевым фактором формирования военно-политической обстановки как на региональном, так и на глобальном уровнях является кризис на Украине, протекающий в виде гибридной прокси-войны США и их союзников против России.

При этом Герасимов отметил, что эта война ведется руками украинского народа.

Замглавы ведомства напомнил, что в течение восьми лет западные представители активно наращивали военный потенциал ВСУ и подталкивал Киев к силовому разрешению конфликта на Донбассе и вторжению на Крымский полуостров.

«В этих условиях Россия была вынуждена начать специальную военную операцию», – подчеркнул он.

Кроме того, Герасимов заметил, что в данный момент Вашингтон пытается затянуть украинский конфликт, направляя для этих целей значительную военную и техническую помощь Украине.

Так, с февраля прошлого года Киеву было передано более 5,20 тыс. танков и боевых бронированных машин, более 1,3 тыс. орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, свыше 23 тыс. противотанковых ракетных комплексов, 1,2 тыс. зенитных ракетных комплексов и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тыс. беспилотников.

Кроме того, около 100 тыс. украинских военных прошли обучение в США и Европе.

Также Британия и Франция передали Киеву свыше 200 управляемых ракет класса «воздух – земля» «Сторм Шадоу» и «Скалп», которые используются, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.

В октябре этого года «для поддержания агонии киевского режима» Белый дом направил на Украину оперативно-тактические ракеты «Атакмс».