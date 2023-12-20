Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Чем выше явка на выборах, тем больше вовлеченность граждан в дела государства

Tекст: Олег Исайченко

«Я глубоко убежден, что поход на избирательный участок должен быть обязанностью каждого гражданина. Ведь так мы не только выбираем президента, но и берем ответственность за свое будущее, будущее наших детей, родных и близких. В этом контексте максимально странно звучат те, кто не идет на участок, а потом говорят, что не выбирал эту власть», – говорит председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Конечно, они ее не выбирали. Они в целом не выбирали. И это уже полностью на их совести. Но важно то, что очень многие люди собираются идти на выборы, а высокая явка свидетельствует о серьезной вовлеченности граждан в политические процессы государства. И это правильная тенденция», – продолжает он.

«Для новых регионов предстоящие выборы – это праздник. Впервые за 30 лет мы по-настоящему определяем свое будущее. В бытность Украины такого не было, все эти годы мы голосовали за лучшего из худших. Теперь же мы выберем настоящего главу государства», – добавил спикер. Рогов также указывает, «что запорожцы всегда знали, что они и народ России – это единое целое, поэтому и президент должен быть один.