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Выборы-2024: Новые регионы впервые за 30 лет выберут настоящего президента
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Чем выше явка на выборах, тем больше вовлеченность граждан в дела государства
Новым регионам России больше не придется голосовать за лучшего из худших, как это было во времена Украины. Запорожцы пойдут на участки, чтобы впервые за 30 лет избрать настоящего президента, сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Я глубоко убежден, что поход на избирательный участок должен быть обязанностью каждого гражданина. Ведь так мы не только выбираем президента, но и берем ответственность за свое будущее, будущее наших детей, родных и близких. В этом контексте максимально странно звучат те, кто не идет на участок, а потом говорят, что не выбирал эту власть», – говорит председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Конечно, они ее не выбирали. Они в целом не выбирали. И это уже полностью на их совести. Но важно то, что очень многие люди собираются идти на выборы, а высокая явка свидетельствует о серьезной вовлеченности граждан в политические процессы государства. И это правильная тенденция», – продолжает он.
«Для новых регионов предстоящие выборы – это праздник. Впервые за 30 лет мы по-настоящему определяем свое будущее. В бытность Украины такого не было, все эти годы мы голосовали за лучшего из худших. Теперь же мы выберем настоящего главу государства», – добавил спикер. Рогов также указывает, «что запорожцы всегда знали, что они и народ России – это единое целое, поэтому и президент должен быть один.