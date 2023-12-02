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Стало известно о желании Зеленского провести выборы без участия Залужного
Украинские СМИ сообщили о желании Зеленского провести выборы без участия в них Залужного
Президент Владимир Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.
По данным источника, Зеленский хотел бы провести выборы, «но возникла одна проблема – Залужный», передает РИА «Новости».
Отмечается, что офис Зеленского сначала хочет добиться гарантий, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. Если будет отказ, то офис президента попытается уволить главкома.
«Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», – подчеркнул источник.
Ранее сообщалось, что Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Валерием Залужным.