  • Новость часаПутин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
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    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 14:53

    Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство жителей западной части Украины хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Глава государства также заявил, что, работая на постсоветском пространстве, Запад делал ставку на украинских националистов, «забыв при этом, что эти самые националисты крайние – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером», передает ТАСС.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что польские элиты не планируют отказываться от попыток установить контроль над западными территориями Украины.

    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (46)
    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (15)
    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    Инфографика

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


    Коментарии (12)
    18 декабря 2023, 21:36
    Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
    Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сенат США принял решение не уходить на рождественские каникулы и продолжит работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Однако Палата представителей отказалась последовать примеру сенаторов.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (19)
    19 декабря 2023, 11:53
    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины

    Американист Дудаков: Заявляя о последнем пакете помощи для Украины, Белый дом оказывает давление на республиканцев

    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Белый дом заявляет о последнем транше помощи Украине, чтобы заставить республиканцев выделить новые деньги. Однако оппоненты администрации настроены на дальнейшее сокращение финансовой поддержки офиса Зеленского, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал последний пакет помощи Украине.

    «Кирби лукавит, и это, скорее всего, не последний пакет помощи Украине. Про предыдущий транш говорили то же самое. На самом деле, у Пентагона еще осталось в запасе около 500–700 млн долларов. Этой суммы хватит, чтобы провести еще несколько выплат», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Такая риторика – безусловно, элемент давления на республиканцев, чтобы они согласились выделить новые средства для Украины. Однако компромисса найти пока не удается. Оппоненты продолжают шантажировать Белый дом неразрешенным миграционным кризисом на южных границах США», – отмечает собеседник.

    «Обсуждение новой помощи Украине переносится на январь, так как нижняя палата Конгресса США уже на рождественских каникулах, а верхняя уйдет на отдых через пару дней. Законодатели вернутся к работе не ранее 3 января, а затем у них будет две недели на согласование бюджета. Вероятно, за это время они и договорятся о каком-то компромиссе», – подчеркивает он.

    «Вместе с тем республиканцы всерьез настроены на сокращение траншей для Украины. Особенно финансовой помощи для ее бюджета, которую планируется резать, что называется, «по живому». Скорее всего, будет выделено 15–20 млрд для ВСУ, но этих средств не хватит ни для наступления, ни даже для полноценной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Не исключаю, что в скором времени финансовую ответственность за будущее Украины Вашингтон переложит на Европу. Однако полностью заместить Штаты там попросту не смогут. Так или иначе, сокращение выделяемых Соединенными Штатами средств – это плохие новости для офиса Зеленского», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Соединенные Штаты в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на ее поддержку, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи офису Зеленского.

    Между тем Сенат США, который пока также не может одобрить выплаты Украине, решил из-за этого вопроса не уходить на новогодние каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Однако Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и планирует продолжить работу только в январе.

    Джон Кирби осудил решение конгрессменов-республиканцев прервать работу на рождественские каникулы. Он посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а законодатели тем временем «отправляются домой на праздники».

    Напомним, американский президент Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Украину без американских денег.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 17:59
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В России демографическая ситуация начнет улучшаться примерно через три года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным – то поднимался вверх, то опускался. По его словам, примерно через «тройку лет» в России волна рождаемости опять пойдет вверх, а это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше – почти 10 миллионов, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.

    Коментарии (41)
    19 декабря 2023, 08:26
    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине

    Чешский президент Павел признал, что на Украине ожидается плачевная для Европы перемена

    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году конфликт на Украине станет еще более неприятным для Запада, поделился мнением с изданием Seznam Sprаvy чешский лидер Петр Павел.

    По его словам, развитие украинского конфликта приближается к моменту, когда ожидается значительный прогресс уже к 2024 году, однако с учетом имеющихся данных, это произойдет не в удачном для европейских стран смысле, передает РИА «Новости».

    Павел добавил, что в ЕС ожидают нового сдвига в политике конфликта, связанного с предстоящими в России и Соединенных Штатах выборами.

    Так, по мнению главы Чехии, в случае успеха кандидата Дональда Трампа в США мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся уже вне зависимости от мнения Киева или представителей ЕС.

    Кроме того, Павел отметил, что Москва сможет найти компромисс, при котором она вернет себе статус «ключевого игрока», что Европе невыгодно.

    «Придется с этим смириться», – заключил президент Чехии.

    Ранее американские конгрессмены не достигли консенсуса относительно 60 млрд долларов для Украины.

    Коментарии (5)
    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

    Коментарии (6)
    18 декабря 2023, 20:41
    Россиянина Тордена арестовали в Финляндии
    Россиянина Тордена арестовали в Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российского гражданина Воислава Тордена (Яна Петровского) арестовали в Финляндии по подозрению в совершении военных преступлений, сообщили финские СМИ.

    Тордена арестовал окружной суд Хельсинки, его обвиняют на Украине в «террористических преступлениях» в Донбассе, передает РБК со ссылкой на Yle.

    Отмечается, что обвинения планируется предъявить не позднее 31 мая 2024 года.

    В августе Торден был арестован финскими властями по запросу киевского режима. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В декабре суд решил освободить его, но сразу же после освобождения Тордена вновь задержали.

    Коментарии (4)
    19 декабря 2023, 14:08
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    Он отметил, что эти потери включают 37 Leopard, 2348 бронемашин, из них 50 Bradley. Министр отметил, что, видимо, поэтому до сих пор не видно на поле боя американских Abrams, поставленных несколько месяцев назад, передает ТАСС.

    Также Шойгу рассказал, что Украине поставлено 5 220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов, свыше 1,3 тыс. артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 млн 650 тыс. снарядов калибра 155 мм и 122 мм.

    Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 13:44
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ

    Путин: К границам России переброшены значительные силы США

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США, заявил президент Владимир Путин.

    Так, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны он отметил, что к российским границам переброшена авиатехника НАТО, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе, передает ТАСС.

    «Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент напомнил об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток.

    «Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнеры – врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», – заметил Путин.

    Президент заметил, что агрессивный характер альянса при этом даже не скрывается за оборонительными формулировками, как ранее заверяли, что они (НАТО) – не военный блок, а политическая организация.

    «Только пятую статью устава НАТО никто не отменял никогда, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство», – подчеркнул глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией.

    Коментарии (9)
    19 декабря 2023, 13:51
    Путин запретил пользоваться в школах смартфонами

    Путин подписал законы о о запрете смартфонов на уроках и защите учителей от оскорблений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.

    Президент Владимир Путин подписал два закона, меняющих правила поведения в российских школах. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Первый из них устанавливает запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Он вводит в закон «Об образовании» норму, согласно которой учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением экстренных случаев, таких как возникновение угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.

    Другой закон закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

    Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

    Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложили изымать оружие из семей, в которых дети показывают признаки девиантного поведения.

    Коментарии (5)
    Главное
    Шойгу назвал Российскую армию самой боеспособной в мире
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    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

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    «Российская республика» нужна США для ограбления века

    В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

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    Болгарию заставили смириться с российским газом

    Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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