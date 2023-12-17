ВС России ударили по ВСУ около восьми населенных пунктов на Донецком направлении

Российская авиация сбила украинский Ми-8

Tекст: Валерия Городецкая

За прошедшие сутки на Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Ольшан, Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре бронемашины, три пикапа и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении группировкой «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения в районе Кузьмино ЛНР и поражена живая сила и техника ВСУ под Григоровкой ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять бронемашин и орудие Д-20.

На Донецком направлении Южная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад рядом с Белогоровкой ЛНР и Победой ДНР. Кроме того, в районах Красного, Клещеевки, Кирово и Курдюмовки ДНР нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 290 военнослужащих, танк, две машины пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30 и две установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 90 военнослужащих, три бронемашины и орудие Д-20.

На Запорожском направлении ВС России отразили две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Работино Запорожской области.

Кроме того, поражена живая силе 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского Запорожской области. Украинские потери составили до 50 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «МСТА-Б» и орудие Д-30.

На Херсонском направлении Российская армия нанесла удары по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки Херсонской области. В результате ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу «МСТА-Б», два орудия Д-20, установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены украинская живая сила и военная техника в 125 районах.