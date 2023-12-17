Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
ВС России ударили по ВСУ около восьми населенных пунктов на Донецком направлении
Минобороны: ВС России разгромили ВСУ около восьми населенных пунктов на Донецком направлении
Военнослужащие российской группировки войск «Юг» за сутки нанесли поражение украинским войскам около восьми населенных пунктов на донецком направлении, также поражены восемь опорных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Астафьев заявил, что ВСУ были разгромлены в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка, передает РИА «Новости».
Кроме того, при поддержке огня артиллерии отражены отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах Клещеевки и Победы.
За сутки на Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пикап и миномет 120-го калибра, нанесено огневое поражение по восьми опорным пунктам противника.
Ранее российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском.