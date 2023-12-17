Выборы-2024: Голосование – это надежда на победу России

Герой России Михаил Корниенко: Важность выборов в условиях СВО следует возводить в куб

Tекст: Олег Исайченко

«Для меня вопрос «Зачем нужно ходить на голосование?» никогда не стоял. Ответ на него достаточно очевиден – гражданам надо выбрать лидера страны и будущее своих детей. В условиях СВО, а также в ситуации, когда Запад может противодействовать избирательному процессу, его важность следует возводить в куб», – сказал Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко.

«Выборы – это свобода волеизъявления и участие в жизни страны. Кроме того, избирательный процесс ассоциируется у меня с надеждой. В первую очередь на нашу победу, так как сейчас наступает переломный этап в жизни не только у нас в стране, но и во всем мире», – отмечает собеседник.

«За победой следуют и другие надежды, например, на подъем экономики, который виден уже сейчас. На восстановление нашего станкостроения и самолетостроения, которые были разрушены в 90-е, на улучшение жизни сограждан, на подъем духовности, и на воспитание молодежи, являющейся будущим России», – подчеркнул Корниенко.