ICTV: Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Tекст: Вера Басилая

Уточняется, что водителю стало плохо перед КПП «Корчева» со стороны Польши, в результате чего он умер, передает РИА «Новости».

До этого представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, на границе с Польшей застряли 2,4 тыс. грузовиков.

Ранее союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, после чего венгерские перевозчики решили присоединиться к протестам на границе с Украиной.

Напомним, Украина решила вывозить застрявшие на границе с Польшей грузовики поездами.