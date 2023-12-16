Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
ICTV: Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
В очереди на границе с Польшей умер третий по счету украинский дальнобойщик, передает телеканал ICTV.
Уточняется, что водителю стало плохо перед КПП «Корчева» со стороны Польши, в результате чего он умер, передает РИА «Новости».
До этого представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, на границе с Польшей застряли 2,4 тыс. грузовиков.
Ранее союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, после чего венгерские перевозчики решили присоединиться к протестам на границе с Украиной.
Напомним, Украина решила вывозить застрявшие на границе с Польшей грузовики поездами.