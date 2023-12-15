Выборы-2024: Голосование – это привилегия для свободных и ответственных людей

Герой России Александр Лазуткин: Каждый может оценить кандидата и выбрать лучшего

Tекст: Олег Исайченко

«Приходя на избирательные участки, мы в первую очередь голосуем за свое будущее. Это понятие неразрывно связано с выбором. Даже покупая продукты на рынке, мы определяем, что именно мы будем есть через пару часов. А в марте мы избираем целого руководителя страны, который будет управлять Россией несколько лет», – сказал Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт.

«Поэтому, с моей точки зрения, ходить на выборы надо. Они были специально придуманы для общества, чтобы оно могло само определять своего руководителя и свое будущее. Каждый из нас может оценить кандидатов и проголосовать за наиболее подходящего с его точки зрения претендента. Иными словами, голосование – это привилегия для свободных и ответственных людей», – резюмировал собеседник.