Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.2 комментария
TNY: Отказ США помогать Киеву станет «рождественским подарком» Путину
The New Yorker: Отказ США помогать Киеву станет «рождественским подарком» Путину
Отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру Владимиру Путину, пишет The New Yorker.
По данным издания, действующий президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский заявили об опасности бездействия конгресса, однако признали, что с этим они ничего не могут сделать, передает РИА «Новости».
По мнению Байдена, в случае, если законодатели не утвердят выделение средств для Украины, этим преподнесут «величайший рождественский подарок» Путину.
В статье также указано, что в ходе визита Зеленского в Штаты было очевидно изменение позиции представителей Запада касательно ситуации на Украине.
Издание подчеркивает, что Байден в этот раз стоял рядом «с утомленным Зеленским», однако не произнес выученных слов утешения, а заверил, что США продолжит снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием «пока сможет».
В заключение автор материала заметила, что тактика Путина по ситуации на Украине в этом случае успешно реализовывается и даже с опережением графика.
Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро.