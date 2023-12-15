TNY: Отказ США помогать Киеву станет «рождественским подарком» Путину

The New Yorker: Отказ США помогать Киеву станет «рождественским подарком» Путину

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, действующий президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский заявили об опасности бездействия конгресса, однако признали, что с этим они ничего не могут сделать, передает РИА «Новости».

По мнению Байдена, в случае, если законодатели не утвердят выделение средств для Украины, этим преподнесут «величайший рождественский подарок» Путину.

В статье также указано, что в ходе визита Зеленского в Штаты было очевидно изменение позиции представителей Запада касательно ситуации на Украине.

Издание подчеркивает, что Байден в этот раз стоял рядом «с утомленным Зеленским», однако не произнес выученных слов утешения, а заверил, что США продолжит снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием «пока сможет».

В заключение автор материала заметила, что тактика Путина по ситуации на Украине в этом случае успешно реализовывается и даже с опережением графика.

Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро.