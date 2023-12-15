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ЕС не стал устанавливать сроки запуска переговоров о членстве Украины
В итоговой декларации саммита ЕС в Брюсселе не указали сроки запуска переговоров о членстве Украины
Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС, следует из текста итоговой декларации саммита в Брюсселе.
Евросовет поручил Совету ЕС «принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии», передает РИА «Новости».
К лету 2024 года ЕС собирается принять «заключения по дорожной карте будущей работы» в рамках подготовки к предстоящему расширению, передает ТАСС.
Также ЕС заявил о намерении «усиливать санкции против России» и «обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода». ЕС подверг критике Иран, Белоруссию и КНДР, которые, как заявили в Брюсселе, оказывают России военную поддержку.
Кроме того, в итоговом заявлении саммита ЕС сказано, что Украине остро требуются срочные поставки ракет, боеприпасов и систем ПВО. Совет ЕС призвали увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Украине. Лидеры ЕС обещали «продолжать удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины». Поддерживать Украину в ЕС собираются столько, сколько потребуется.
Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.