Россия и Китай провели патрулирование над Японским морем

Путин: Российско-китайские отношения являются существенным гарантом стабильности в мире

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году товарооборот России и Китая превысил 200 млрд долларов, в следующем году он может достичь 230 млрд долларов, заявил Путин на прямой линии и пресс-конференции.

«Мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях. Что меня радует – это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры: и мосты строим, и дороги, работаем в высокотехнологичных областях вместе, и будем дальше это делать», – отметил Путин.

Толчок развитию российско-китайских отношений дал визит в марте председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, подчеркнул глава государства. «Мы договорились о том, что мы будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям», – рассказал Путин.

«Работа идет интенсивно, стабильно, надежно», – резюмировал он.

Говоря о роли России и Китая в БРИКС, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Российский лидер подчеркнул, что дружба России и Китая не направлена против третьих стран, в отличие от западных стран, которые «стараются дружить против кого-то».

«Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно, вовремя и эффективно реагировать. Сомнений в этом не должно быть ни у кого», – заключил Путин.

Отметим, что Путин захотел ответить китайскому «Синьхуа» перед американским The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – сказал Путин.