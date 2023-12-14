Россия и Китай провели патрулирование над Японским морем

Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

Tекст: Илья Абрамов

«Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

«Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.