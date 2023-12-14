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    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    2 комментария
    14 декабря 2023, 14:19

    Россия и Китай провели патрулирование над Японским морем

    МО Китая: Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и китайские летчики в четверг провели седьмое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство обороны Китая.

    Согласно сообщению ведомства, 14 декабря Россия и Китай провели седьмое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей, передает РИА «Новости».

    Ранее Ренхап со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщило, что южнокорейские военные заявили, что российские и китайские военные самолеты зашли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ).

    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

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    12 декабря 2023, 15:21
    Зеленский в США встретится с жесткой аудиторией

    WSJ: Зеленский в Конгрессе США столкнется с менее благожелательной аудиторией, чем в 2022 году

    Зеленский в США встретится с жесткой аудиторией
    @ Mads Claus Rasmussen/AP/ТАСС

    Президент Украины Владимир Зеленский во вторник столкнется в Конгрессе США с менее доброжелательной встречей, чем в 2022 году, из-за разногласий о дальнейшей помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    «Во вторник, когда он вернется на Капитолийский холм, чтобы выступить за продолжение финансирования военной помощи, он встретится с более жесткой аудиторией», – цитирует газету ТАСС.

    Издание отмечает, что если в декабре 2022 года Зеленского в Конгрессе «встречали бурными овациями», то сейчас он будет выступать перед американскими законодателями на фоне того, что военные действия на поле боя «зашли в тупик».

    При этом некоторые законодатели и все большая часть американской общественности начинают относиться скептически к дальнейшей помощи Украине. Кроме того, Конгресс должен уйти на рождественские каникулы и вернуться к работе лишь в начале января, отмечает газета.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что Зеленский запаниковал из-за риска, что США прекратят финансирование военной помощи Украине, которая прекратится «через пару недель».


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    14 декабря 2023, 03:45
    Первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО

    Российский первый морской надводный дрон отправили на испытания в зону спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

    Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания, передает РИА «Новости».

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель».

    Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Дрон используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

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    13 декабря 2023, 01:56
    Посол США раскрыл причину разногласий Вашингтона и Пекина

    Посол США Бернс: Между Вашингтоном и Пекином есть разногласия по Тайваню и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Разное видение урегулирование конфликта на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая, заявил американский посол в КНР Николас Бернс.

    Бернс заявил, что у США и Китая есть фундаментальные различия видения ситуации с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, есть разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа, передает Ura.ru.

    Посол считает, что Китай не проявляет сочувствие к гибели израильских граждан, а также отказался осудить действия ХАМАС.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне.

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    13 декабря 2023, 19:10
    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»

    Кадыров: Чеченская Республика перевыполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»

    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Чеченская Республика перевыполнила план по частичной мобилизации на 1500%, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

    «Общество Российской Федерации... поняло, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%...» – приводит слова Кадырова РИА Новости.

    Глава Чечни подчеркнул, что батальоны, набранные из жителей республики, находятся в распоряжении Минобороны и Росгвардии. «Эти батальоны, полки не под моим подчинением, это их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную Верховным главнокомандующим задачу», – подчеркнул Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году.

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    12 декабря 2023, 11:49
    Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки
    Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Соглашение, подписанное в Минске 28 марта, определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, предназначенных для совместной подготовки военнослужащих ВС России и Белоруссии, практической отработки задач боевой подготовки, дежурства и повышения уровня слаженности, передает ТАСС.

    Как следует из документа, подобные центры будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух стран, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, места дислокации и т. д. Личный состав контингентов в период выполнения совместных задач в составе учебно-боевого центра будет носит форму и знаки различия, установленные в национальных ВС, если уполномоченными органами не будет принято иного решения.

    Организация повседневной деятельности центра по боевой подготовке, дежурству, караульной и внутренней службе возлагается на командира воинской части, на базе которой он сформирован, и согласовывается с министерством обороны направляющей стороны.

    Кроме того, соглашением предусматривается, что принимающая сторона бесплатно обеспечивает воинский контингент необходимым недвижимым имуществом, а инженерно-аэродромное обеспечение центра так же безвозмездно осуществляется силами и средствами принимающей стороны. Наряду с этим, ремонт вооружения, военной и специальной техники, транспортных средств, а также их сервисное обслуживание будут осуществлять организации той страны, которой они принадлежат.

    По соглашению, допуск представителей направляющей стороны на военные объекты или предприятия военно-промышленного комплекса осуществляется в порядке, установленном законодательством принимающей стороны, если иное не установлено международными договорами, в которых участвуют Россия и Белоруссия.

    Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну России и Белоруссии, в ходе реализации и по окончании действия этого соглашения определяются другими двусторонними соглашениями.

    Путин также подписал закон о ратификации протокола с изменениями в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Поправки, в частности, уточняют вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск Белоруссии и России, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.

    В июле Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров.

    Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации соглашения о создании совместных учебных центров Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии.

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    11 декабря 2023, 19:38
    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны

    Политолог Борис Межуев: Развитие северного флота положительно влияет на безопасность страны и возможности экономики

    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны
    @ Кирилл Иодас/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атомный подводный флот служит надежной защитой России от угроз, исходящих со стороны НАТО, а развитие судостроения и флота стало принципиальным делом для руководства страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

    «Атомный подводный флот – это не просто часть ВМФ России, но и важный элемент системы безопасности страны, который оберегает нашу Родину от многих опасностей. Ценность данных средств существенно повышается в условиях международной нестабильности. К сожалению, действия НАТО становятся все более вызывающими», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Особую значимость для нас всегда представлял Арктический регион. После начала СВО к НАТО присоединилась Финляндия, что существенно обострило ситуацию в этом критически важном районе. России приходится отвечать на непрерывный рост напряженности», – отмечает он.

    «В связи с этим особенно приятно видеть то, что наше руководство не забывает про развитие флота. Не стоит относиться к этому вопросу однобоко. Помимо военной сферы, данная деятельность также способна благотворно повлиять и на торговлю. Вернемся к Арктике – ледники постепенно тают, что делает «Северный морской путь» перспективной экономической артерией в будущем», – подчеркивает эксперт.

    «Однако для максимальной реализации этого проекта нам необходимо работать и над производством кораблей надводного флота. В частности, речь идет об атомных ледоколах – сложнейших по своему устройству судов, существование которых наглядно показывает степень развитости промышленности в государстве», – уточняет собеседник.

    «Поддержка данной отрасли стала принципиальным делом для нашего руководства. Видно, что Владимир Путин полностью осознает важность этой сферы. Напомню, с визита в Северодвинск фактически началась его предвыборная кампания, что говорит о реальных приоритетах главы нашего государства крайне красноречиво», – резюмирует Межуев.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Прошедшее мероприятие ознаменовало факт вхождения двух судов в состав ВМФ России. Событие прошло в Архангельской области, городе Северодвинске. «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М». Заложена 27 июля 2014 года. «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Инициатива присвоения такого названия принадлежала президенту.

    Это первая региональная поездка главы государства после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. «Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – отметил Путин в ходе церемонии.

    Он также подчеркнул, что «грозные» ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» уже в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Оба судна будут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охраняя «дальневосточные рубежи Отечества». Путин также рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками. «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – заявил он. – «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск».

    После церемонии глава государства также посетил фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Данное судно оснащено гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Президента сопровождал главком ВМФ Николай Евменов.


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    11 декабря 2023, 16:52
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения в Северодвинске фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон», вместе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым расписался в книге посещения корабля.

    «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», – написал глава государства, передает телеканал «Звезда».

    Командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан доложил президенту, что четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» были загружены в пусковые установки корабля после модернизации корабля в ноябре 2024 года, передает ТАСС. «Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», – сказал Рябоштан.

    Ранее Путин сообщил, что в ближайшие годы ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск».

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    14 декабря 2023, 05:30
    В России создан патрон для стрелкового оружия повышенной пробиваемости

    Патрон для стрелкового оружия повышенной пробиваемости создан в России

    Tекст: Вера Басилая

    Тульский патронный завод запатентовал патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия, который может использоваться в автомате Калашникова.

    Как следует из описания изобретения, малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости нового условно малого калибра предназначен для поражения живой силы противника в легкобронированной технике, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России построен и отправлен в зону СВО.

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    14 декабря 2023, 09:50
    Южная Корея заявила, что самолеты России и Китая вошли в зону ПВО

    Южная Корея заявила, что самолеты России и Китая вошли в ее зону ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнокорейские военные заявили, что российские и китайские военные самолеты зашли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ), сообщает Ренхап со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

    По его данным, речь идет о четырех российских и двух китайских самолетах, которые находились в так называемой опознавательной зоне ПВО в Японском море в период с 11.53 до 12.10 по местному времени (с 05.53 до 06.10 по Москве), однако воздушное пространство Южной Кореи при этом нарушено не было, передает ТАСС.

    Как заявили в комитете, Южная Корея задействовала истребители и приняла тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным ситуациям.

    Ранее власти Республики Корея заявили, что военные самолеты России и Китая вошли в ее опознавательную зону противовоздушной обороны без предварительного уведомления Сеула.

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    13 декабря 2023, 10:53
    Российские войска получили финальную в 2023 году партию БМП-3 и БТР-МДМ

    Ростех: Российские войска получили финальную в этом году партию БМП-3 и БТР-МДМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха предприятие «Курганмашзавод» (КМЗ) отправило Минобороны финальную в 2023 году партию боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ.

    В пресс-службе холдинга заявили, что «Курганмашзавод» отправил Минобороны финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по ГОЗ этого года. Там добавили, что «Курганмашзавод» как соисполнитель по ГОЗ закрыл свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с модулем «Бережок», передает ТАСС.

    В холдинге добавили: каждый экземпляр БМП-3 оснащается противокумулятивными бронеэкранами и решетками. Как отметил исполнительный директор предприятия Игорь Гиске, после отгрузки финальной партии БМП-3 предприятие продолжит изготавливать их в рамках обязательств по дополнительным объемам.

    Ранее на «Курганмашзаводе» сообщили, что российская боевая машина пехоты БМП-3 может с нескольких километров уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder.

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    14 декабря 2023, 13:54
    В США нашли ахиллесову пяту Китая в войне за Тайвань

    Reuters: Ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань может стать Индийский океан

    Tекст: Александра Юдина

    Китай зависит от поставок нефти через Индийской океан, этот регион может стать ахиллесовой пятой Пекина и дает его противникам преимущества на случай войны, пишет Reuters.

    По информации американских военных атташе и аналитиков, уязвимость Китая в этом вопросе тщательным образом изучается в контексте вероятного развития конфликта с Китаем из-за Тайваня или где-либо еще в Восточной Азии, передает РБК.

    Эксперты заметили, что в рамках полномасштабной войны крупные нефтетанкеры станут целями для захвата или уничтожения, стороны будут нацелены на экономические ресурсы своих врагов.

    «Китаю будет затруднительно защитить эти морские пути – танкерам не хватает защиты», – подчеркивают источники.

    Также аналитики полагают, что китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане с небольшой поддержкой с воздуха или вообще нулевой.

    «У них нет собственных баз или объектов, на которые Китай мог бы положиться», – заключил специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Китай запугивает Тайвань войной по уважительной причине.

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    13 декабря 2023, 12:17
    Лавров: Отношения России и Китая переживают наилучший период

    Лавров назвал «наилучшим периодом в истории» нынешние отношения России и Китая

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения России и Китая находятся сейчас в наилучшем состоянии за всю историю, а внешнеполитическая связка России и Китая играет все более стабилизирующую роль на международной арене, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Совфеде.

    «Наилучший период  истории переживают российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    При этом, причиной причиной многих конфликтов, по словам главы российского МИДа, стало желание США и ряда стран навязать миру свое мнение.

    «Многое из плохого, что происходит, коренится в неуемном стремлении Вашингтона и небольшой группы присягнувших ему стран навязывать миру свое видение», – отметил Лавров.

    По оценкам Лаврова, за последние два года, которые прошли в предыдущего визита министра на правительственный час в Совет Федерации, ситуация в мире не улучшилась.

    Ранее Лавров заявил, что голосование Германии, Италии и Японии в ООН против резолюции с осуждением нацизма ставит под сомнение искренность их раскаяния за события Второй мировой войны.

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    14 декабря 2023, 15:28
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Reuters: Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает Reuters.

    «Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», – приводит РИА Новости выдержку из публикации агентства.

    Отмечается, что F-16 не имеют защиты воздухозаборников от засасывания в двигатели мусора, тогда как советские истребители, такие как МиГ-29, обладают для этого специальными опускающимися жалюзи.

    «Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они будут находиться в среде, где будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», – говорит в публикации эксперт Келли Грико.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

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    14 декабря 2023, 14:43
    Путин: Российско-китайские отношения – гарант стабильности в мире

    Путин: Российско-китайские отношения являются существенным гарантом стабильности в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взаимодействие России и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне, рост товарооборота между странами в этом году составит 30%, заявил глава Российского государства Владимир Путин.

    В этом году товарооборот России и Китая превысил 200 млрд долларов, в следующем году он может достичь 230 млрд долларов, заявил Путин на прямой линии и пресс-конференции.

    «Мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях. Что меня радует – это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры: и мосты строим, и дороги, работаем в высокотехнологичных областях вместе, и будем дальше это делать», – отметил Путин.

    Толчок развитию российско-китайских отношений дал визит в марте председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, подчеркнул глава государства. «Мы договорились о том, что мы будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям», – рассказал Путин.

    «Работа идет интенсивно, стабильно, надежно», – резюмировал он.

    Говоря о роли России и Китая в БРИКС, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Российский лидер подчеркнул, что дружба России и Китая не направлена против третьих стран, в отличие от западных стран, которые «стараются дружить против кого-то».

    «Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно, вовремя и эффективно реагировать. Сомнений в этом не должно быть ни у кого», – заключил Путин.

    Отметим, что Путин захотел ответить китайскому «Синьхуа» перед американским The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – сказал Путин.

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