Критический объект поврежден на подконтрольной Киеву части Херсонской области

Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.0 комментариев
Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.0 комментариев
Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.0 комментариев
В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.9 комментариев
Гаврилов: Россия будет считать вылеты украинских F-16 из Польши и Румынии участием этих стран в конфликте
По его словам, из-за значительного разрушения аэродромов на Украине уже появляются предложения о том, чтобы самолеты делали вылеты с авиабаз Польши, Румынии и Словакии, передает RT.
Если это произойдет, подчеркнул Гаврилов, Россия будет считать эти страны участниками конфликта.
Напомним, Украина хотела бы получить от Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в вооруженных силах страны, сообщил представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. По его словам, основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский F-16.
Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание
«Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.
«Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.
«Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.
«Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.
Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.
Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».
Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.
В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.
Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.
The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.
«Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.
WP: Украина без помощи США уступит территории России
По данным издания, Зеленский заявил, что Украина не прекратит бороться, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а ВСУ «неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», передает ТАСС.
При этом президенту Украины не удалось добиться прорыва в переговорах с конгрессменами. Сейчас Конгресс все еще находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Украине.
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии. При этом этот пакет может стать одним из последних.
MWM: Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за нехватки снарядов
«Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – приводит РИА Новости выдержку из публикации Military Watch Magazine.
Издание подчеркивает, что отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность украинских войск и может привести к развалу фронта на ключевых направлениях.
Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, пожаловались на вооружения, поставляемые из стран Евросоюза, пишет издание. Один из украинских военных заявил, что итальянское оборудование обладает низким качеством.
Ранее сообщалось, что российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются».
Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.
По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.
Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.
Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.
Туск сообщил, что Киев запросил встречу уже завтра утром, передает РИА «Новости». Польский премьер добавил, что готов встретиться с украинским лидером, однако пока неясно, когда это произойдет.
«У нас заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения, каким образом должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, на Европейском совете», – пояснил он.
Напомним, новый премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе торжественной церемонии в среду приведен к присяге. Ранее депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Польско-украинские отношения заметно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Просьбу передать Киеву F-16 Залужный мотивировал тем, что в утекших документах о них не говорилось, и истребители могли бы стать неожиданностью для российских сил. Однако Милли в ответ лишь рассмеялся, передает РИА «Новости».
Издание при этом отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский считал, что утечка секретных материалов не может быть полезной для Киева.
Напомним, в середине апреля в США арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона.
Агуто, с декабря прошлого года возглавляющий Группу содействия безопасности Украины – основную организацию, координирующую поставки военной помощи киевскому режиму, заявил, что подавление американских высокоточных вооружений «представляет проблему», пишет портал Defense One, передает ТАСС.
Генерал добавил, что Пентагону нужно продолжить модернизацию своих вооружений, чтобы они могли «противостоять действиям противника». Он отметил, что российским войскам достаточно «нескольких недель» для того, чтобы найти способы противодействия американским системам после их первого применения на фронте.
Портал также указывает, что у России имеются передовые средства РЭБ, в том числе установки, способные заглушать сигналы GPS на расстоянии до 24 км. Отмечается, что украинские военнослужащие уже жаловались на высокую эффективность российских систем.
Ранее в США предсказали ВСУ большие проблемы с наступлением зимы.
«Этот мрачный сценарий стал бы ошеломляющим ударом по престижу и репутации Запада, стратегической катастрофой для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО», – приводит ТАСС слова Ли Хокстейдера.
По его словам, «провал такого масштаба» «будет иметь гораздо более долгосрочные последствия, чем неспособность Киева прорваться через российскую линию фронта».
Эксперт считает, что риски поражения Украины в последнее время значительно возросли в связи с тем, что США и Европа могут не направить помощь Киеву. При этом «главным преимуществом» российских властей в конфликте Хокстейдер назвал «стратегическое терпение».
Ранее американский генерал-лейтенант Антонио Агуто заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.
Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему дальнейшей поддержки США
По его словам, в ходе визита в Конгресс США Зеленский «совершил огромную оплошность», когда заявил, что любой американский народный представитель, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 млрд долларов, становится «марионеткой Путина», передает ТАСС.
Филиппо добавил, что подобными высказываниями украинский президент «укрепил решимость тех сенаторов, которые хотят прекратить любую помощь Украине». «Зеленский упустил еще одну хорошую возможность промолчать!» – резюмировал он.
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.
Сообщается, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на опорных пунктах, передает ТАСС.
По словам танкистов-дальневосточников, противник выдыхается, что позволяет штурмовым подразделениям ВС России продвигаться вперед. Также артиллерия ВС России на Южно-Донецком направлении продолжает наращивать интенсивность ударов.
Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных.
Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.
Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи
«У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.
«Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.
«Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.
«Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.
Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.
Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.
Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.
Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.
После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.
Медведев: «Глуповатое хихиканье деда» по вопросу «победы Киева» вынудило Зеленского устроить наркотрип прямо в самолете
В своем Telegram-канале он сыронизировал по поводу того, что изначально разбирать слова Байдена является делом неблагодарным, так как «старый человек с признаками прогрессирующей деменции» часто выдает явно доктринальные заготовки.
В частности, Медведев выделил недавние слова главы США о «мифической победе Киева» во время визита украинского попрошайки (президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД).
Так, «по Байдену», победа для Украины, как заметил зампред, означает то, что страна «является независимым государством» – то есть тот факт, что она останется, а не исчезнет с карты мира. При этом границы и суверенитет не имеют значения.
«Например, сохранится в границах Львова», – предполагает Медведев.
Вторым пунктом Байден выделил тот факт, что Украина «может защитить себя сегодня».
«Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперед. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, «защитить себя» в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения», – подчеркивает зампред Совбеза.
Третьим пунктом Байден выделил способность Украины «сдержать дальнейшую агрессию», которая, как заметил Медведев, по факту является превентивным ответом на действия НАТО.
«Важно другое: «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что ВС России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», – добавил он.
В заключение Медведев заявил, что видна, «как говаривал Ильич (российский революционер Владимир Ильич Ленин – прим. ВЗГЛЯД), коренная перемена наших взглядов на социализм».
«Думаю, после такого «успеха» бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолете», – подытожил зампред.
Во Львовской области сотрудник военкомата угрожал католическому священнику за слова «раб Божий» на похоронах сына
«Работники территориального центра комплектования (ТЦК) с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви», – приводит РИА Новости выдержку из публикации украинских СМИ.
На видео, снятом в ходе инцидента, мужчина в камуфляжной форме с опознавательными знаками ВСУ оскорбляет священнослужителя в рясе, хватает его за горло и угрожает расправой за то, что во время похорон прошлым летом священник назвал его погибшего сына «раб Божий», хотя, по мнению военного, должен был назвать воинское звание.
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий призвал местный военкомат провести проверку и дать оценку действиям сотрудников ТЦК, заявив о недопустимости сведения личных счетов через принудительную мобилизацию и унижение чести и достоинства человека.
Ранее генпрокурор Украины возбудил дело против двух депутатов Рады, избивших прохожего.