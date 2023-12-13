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    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 00:12

    В Министерстве обороны Украины опровергли отставку Залужного

    Министр обороны Украины: Кадровые перестановки в командовании ВСУ не планируются

    Tекст: Вера Басилая

    Кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время не планируются, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Умеров, отвечая на вопрос украинских СМИ о возможности отставок главкома ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами Сергея Наева, заявил, что актуальных вопросов таких не стоит, но были переходные – с некоторыми командующими, передает ТАСС.

    Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны все активнее обсуждают необходимость заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского, а в качестве замены рассматриваются кандидатуры главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

    Напомним, в начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он отметил, что «по учебникам НАТО» ВСУ должны уже были «повоевать» в Крыму.

    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (61)
    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (19)
    12 декабря 2023, 10:29
    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что находится в постоянном контакте с российскими подразделениями на Запорожском направлении.

    «Обстановка стабильно напряженная, но наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», – заверил Балицкий.

    По словам главы региона, ВС России существенно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

    Накануне российские войска поразили два склада вооружения ВСУ.

    Коментарии (14)
    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


    Коментарии (13)
    12 декабря 2023, 14:31
    Зеленский назвал численность Сухопутных войск Украины

    Зеленский: Численность Сухопутных войск Украины составляет 600 тыс. человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сухопутных войсках Украины служат около 600 тыс. человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    Сухопутные войска Украины. Почти 600 тыс. воинов различных подразделений», – сообщил он, передает РИА «Новости».

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на командира штурмовой группы 68-й бригады ВСУ сообщило, что в украинских войсках возник дефицит квалифицированных военных.

    Коментарии (15)
    12 декабря 2023, 08:16
    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении

    Марочко: Киев использует тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении

    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование использует тактику «мясных штурмов» без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ около Синьковки и Петропавловки в качестве отвлекающих маневров направляют небольшие маневренные группы без огневой поддержки во фланги ВС России, что приводит к необоснованным потерям, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что на особо важных для украинского командования участках зафиксированы не имеющие никаких перспектив лобовые атаки необученных украинских военнослужащих.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки и ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Синьковки, Петропавловки и Тернов Харьковской области.

    Коментарии (2)
    12 декабря 2023, 13:35
    МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
    МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Александра Юдина

    Международный валютный фонд составил негативный, позитивный и базовый сценарии развития Украины, в первом случае ВВП страны упадет на 5%, а ВСУ будут вынуждены прекратить огонь к 2025 году, следует из доклада МВФ.

    Уточняется, что негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года, так как ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения, передает РБК.

    При этом в базовом сценарии прописано, что военный конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года, а если он будет реализован, то ВВП Украины начнет расти, высокий показатель будет достигнут уже в 2025 году.

    Кроме того, согласно положительному сценарию, экономика страны начнет расти только при высоком уровне инвестиций и росте производительности, однако в таком сценарии нет пункта про конец конфликта.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    Коментарии (10)
    12 декабря 2023, 16:20
    На Украине перестала работать система экстренного оповещения о воздушной тревоге
    На Украине перестала работать система экстренного оповещения о воздушной тревоге
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине возникли проблемы в работе системы оповещения о воздушной тревоге из-за сбоя в работе мобильных операторов.

    Система оповещения о воздушной тревоге отключилась в городах Сумы и Борисполь, передает РИА «Новости». Извещать жителей будут экипажи полиции с громкоговорилями.

    Во вторник Украины сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях.

    Коментарии (5)
    12 декабря 2023, 20:33
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец с позывным «Бабка», который, будучи раненым, десять дней пролежал в поле в зоне СВО, рассказал, как ему удалось выжить.

    Боец получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Также он рассказал RT, что один из раненых вэсэушников оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, украинца спасти не удалось – «у него уже нога сухая была».

    После этого все дни до своего спасения «Бабка» питался только снегом. Он рассказал, что была соленая еда, но он не ел ее, так как после этого хотелось пить. В один день он проснулся и увидел, что на блиндаж упал снег. Тогда боец стал лепить из него снежки, собирать их и есть.

    «Бабку» считали погибшим, но он смог ползком на руках добраться до ближайшей позиции ВС России, где ему уже оказали медпомощь. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    Коментарии (17)
    12 декабря 2023, 15:21
    Зеленский в США встретится с жесткой аудиторией

    WSJ: Зеленский в Конгрессе США столкнется с менее благожелательной аудиторией, чем в 2022 году

    Зеленский в США встретится с жесткой аудиторией
    @ Mads Claus Rasmussen/AP/ТАСС

    Президент Украины Владимир Зеленский во вторник столкнется в Конгрессе США с менее доброжелательной встречей, чем в 2022 году, из-за разногласий о дальнейшей помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    «Во вторник, когда он вернется на Капитолийский холм, чтобы выступить за продолжение финансирования военной помощи, он встретится с более жесткой аудиторией», – цитирует газету ТАСС.

    Издание отмечает, что если в декабре 2022 года Зеленского в Конгрессе «встречали бурными овациями», то сейчас он будет выступать перед американскими законодателями на фоне того, что военные действия на поле боя «зашли в тупик».

    При этом некоторые законодатели и все большая часть американской общественности начинают относиться скептически к дальнейшей помощи Украине. Кроме того, Конгресс должен уйти на рождественские каникулы и вернуться к работе лишь в начале января, отмечает газета.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что Зеленский запаниковал из-за риска, что США прекратят финансирование военной помощи Украине, которая прекратится «через пару недель».


    Коментарии (2)
    12 декабря 2023, 06:30
    «Точка-У» сбита над Белгородской областью

    Российская ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

    «Точка-У» сбита над Белгородской областью
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО украинская тактическая ракета «Точка-У» уничтожена над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку около 05.00 мск.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что воздушная цель была уничтожена над селом Бессоновка. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, Гладков сообщил об участившихся обстрелах Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (10)
    12 декабря 2023, 06:41
    Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судом из-за Украины

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь сообщил об угрозах ЕК в адрес установивших эмбарго на поставки украинского зерна стран

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за эмбарго на поставки украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

    Надь сказал, что власти Венгрии получили соответствующее письмо из Брюсселя. Он обвинил Еврокомиссию в том, что ЕК действует против интересов всех стран ЕС, так как эмбарго способствует защите всего европейского рынка, передает ТАСС.

    В сентябре Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого ряд стран ЕС решили в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (4)
    12 декабря 2023, 01:27
    Зеленский увязал поддержку Украины и лидерство США в мире

    Зеленский заявил, что «нерешенные вопросы» в Конгрессе не способствуют лидерству США в мире

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «нерешенные вопросы на Капитолийском холме» не способствуют лидерству США в мире.

    Выступая в Национальном университете обороны США в Вашингтоне, Зеленский заявил, что американские вооружения, включая ракеты ATACMS и истребители F-16, «могут выполнить работу в Европе», передает ТАСС.

    Он заверил, что в США «могут рассчитывать на Украину». При этом Зеленский выразил надежду, что и Украина «сможет так же рассчитывать» на США. С властями США Зеленский собирается обсудить, «какие результаты возможны» в 2024 году.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме. Зеленский также приглашен выступить перед Сенатом США, где в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю произошел скандал между республиканцами и демократами.

    Коментарии (4)
    12 декабря 2023, 02:36
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

    Австрия не поддержала пересмотр бюджета ЕС и выступила против начала переговоров о членстве Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что в нынешних условиях Австрия не станет поддерживать предложение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

    Выступая перед парламентским комитетом по делам Евросоюза, Нехаммер, как сообщается в протоколе парламентской сессии, заявил, что Вена «не согласится на переговоры о вступлении с Украиной». Он заявил, что не следует допускать «фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной». Нехаммер считает, что Украине и Молдавии нужно предложить «перспективу вступления в знак солидарности», но без «ускоренной процедуры», передает ТАСС.

    Также Нехаммер «критически отозвался о бюджетном плане ЕС на 2021–2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере 67 млрд евро» (в проект бюджета входит программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии Украине объемом до 50 млрд евро). Нехаммер считает, что «это все еще слишком много для Австрии и других стран-доноров».

    Также он подчеркнул, что Австрия, «как и другие малые и средние страны ЕС», однозначно поддерживает «сохранение принципа единогласия по важным вопросам».

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Власти Словакии также выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    12 декабря 2023, 02:12
    Полянский сравнил киевский режим с умирающим наркоманом

    Полянский в ООН оценил влияние на поле боя поставок западных вооружений Украине

    Полянский сравнил киевский режим с умирающим наркоманом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки западных вооружений Украине не оказывают существенного влияния на поле боя, кадрами горящей западной техники завален весь интернет, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании СБ ООН Полянский сравнил киевский режим с «умирающим наркоманом». Он заявил, что действующие власти Украины «выживают сегодня исключительно на западных подачках», которые «в значительной части немедленно разворовываются», передает ТАСС.

    Полянский заявил, что поставки Западом вооружений могут лишь временно отодвинуть «неминуемый крах нынешней преступной, ненародной и насквозь погрязшей в коррупции и кумовстве киевской власти».

    Главной проблемой киевских властей Полянский назвал не отсутствие боеприпасов, а «повсеместном нежелании обманутых украинцев воевать». Он заявил, что украинцы все меньше поддерживают киевский режим после того, как президент Украины Владимир Зеленский «несколько раз обманул и продолжает обманывать» их.

    Полянский указал, что Зеленский обещал «остановить войну на Донбассе» и «защищать права русскоязычных граждан», утверждал, что «Украина выполняет Минские соглашения». Кроме того, отметил Полянский, нынешний украинский лидер «отказался от пока еще выгодных для себя условий мира с Россией в апреле 2022 года и выбрал путь военной эскалации».

    Тем временем, «чтобы убедить американских конгрессменов в необходимости выделения новых объемов помощи Зеленскому и его клике, официальные лица США окончательно сбросили маски и отбросили всю ненужную словесную шелуху типа демократии, свободы, прав человека и так далее», сказал Полянский.

    Как отметил Полянский, Вашингтон признал, что «военная помощь Украине – это выгодный для США коммерческий проект». Он подчеркнул, что «во всем происходящем нет никакой выгоды и никакого позитивного сценария для Украины». При этом Полянский призвал Запад сделать выводы из конфликта на Украине, пока тонущий режим Зеленского «не затянул в свою воронку» своих союзников.

    Полянский отметил, что США тратят на «погрязшую в коррупции диктатуру» десятки миллиардов долларов, передают ей вооружения, но «палец о палец не ударяют для освобождения подвергающегося пыткам в этой стране американского гражданина».

    Дипломат заявил, что в боевиках в финале «должны вмешаться добрые справедливые силы и исправить нетерпимую ситуацию», но «жизнь не кино» и «злодеи порой читают другим нотации и учат их демократии и правам человека».

    Напомним, журналист Такер Карлсон рассказал, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил Зеленского объясниться насчет Лиры. СБУ заявила, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию и поддерживал Россию, а после предъявления обвинения пытался бежать от правосудия.

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

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